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किसान आंदोलन:श्री कृष्ण गोशाला व खाप फौगाट के पदाधिकारियों का जत्था रवाना, कहा- तीनों कृषि कानूनों को रद्द करें सरकार

चरखी दादरी4 घंटे पहले
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टिकरी बार्डर पर देशभर से आकर तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर डटे हुए लाखों किसानों के सहयोग के लिए क्षेत्र की समाज सेवी संस्थाओं व खापांे के पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा लगातार मदद की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को नई सब्जी मंडी निकट स्थित श्री कृष्ण गोशाला व खाप फौगाट के पदाधिकारियों का जत्था रवाना हुआ।

इस जत्थे की अगुवाई गोशाला प्रधान संजय फौगाट व खाप फौगाट सचिव सुरेश फौगाट द्वारा की गई। संजय फौगाट ने बताया कि किसानों के सहयोग के लिए गोशाला द्वारा एक क्विंटल दूध की खेप को रवाना किया जा रहा है। कृषि व पशुपालन दोनों एक दूसरे पर आधारित है। जब किसान ही नहीं बचेगा तो गोमाता के संरक्षण के लिए खाद्य सामग्री व अन्य वस्तुएं भी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार को चाहिए कि किसानों की समस्या तुरंत प्रभाव से स्थाई रूप से हल करे। खाप फौगाट सचिव सुरेश फौगाट ने कहा कि यह हमारे क्षेत्र व प्रदेश की परंपरा रही है कि जब भी किसी भी वर्ग पर संकट आया है हमेशा आगे बढ़कर मदद की जाती है।

आज तो बात पूरे देश का पेट भरने वाले किसान की आ गई है। ऐसे में खाप फौगाट व मौजिज साथियों से जितना बन पड़ेगा उतनी मदद इन भूमिपुत्रों की जाएगी। इस अवसर पर सीताराम फौगाट, अजीत फौगाट, नरेंद्र फौगाट, विक्रम सांगवान, जगबीर जाखड, रामसिंह, वजीर फौगाट, संदीप फौगाट, जयभगवान मस्ताना, रामपाल, राजा, सुरेश, बन्नी सिंह, महा सिंह, लक्ष्मण राम फौगाट, बलबीर फौगाट, महेंद्र, करतार सिंह, रमेश कुमार, राजेश फौगाट आदि उपस्थित थे।

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