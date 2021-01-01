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जागरूकता अभियान:लोगों को कृषि कानूनों से होने वाले नुकसान के बारे में बताया

चरखी दादरी3 घंटे पहले
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नए कृषि कानूनों के विरोध में क्षेत्र के गांव में मॉडल दादरी जिला बनाओ संगठन द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर कानूनों के लागू होने से किसानों आढ़तियों मजदूरों व आम नागरिक को होने वाले नुकसान के बारे में बताया। जागरूकता अभियान के अंतर्गत रविवार को गांव सांजरवास, फौगाट, सांकरोड़, घिकाडा, साहूवास में ग्रामीणों से बातचीत करते हुए राजकुमार सांगवान व एडवोकेट अनिल साहू ने संयुक्त रूप से बताया कि सरकार बार-बार कह रही है कि यह कानून किसानों के हित में है। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि किस तरह से हित में है जबकि वास्तविकता यह है कि यह कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने वाले हैं।

दोनों कृषि कानून व आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधित कानून ने केवल किसानों के बल्कि आम जन विरोधी है। इसलिए सभी वर्गों को इन कानून का विरोध करना चाहिए और दिल्ली सीमाओं पर डटे किसानों का समर्थन व सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर विनित साहू सूरजमल फूल सिंह रामअवतार, सूबेदार मांगेराम, पूर्व सरपंच हरवीर सिंह, सूबेदार टिंकू, ओमवीर सिंह, पूर्व सरपंच राजेश फौगाट आदि उपस्थित थे|

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