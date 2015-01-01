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जिला बार एसोसिएशन के चुनाव:सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगा मतदान, शाम तक किए जाएंगे नतीजे घोषित

चरखी दादरीएक घंटा पहले
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काेरोना महामारी के कारण जिला बार एसोसिएशन के चुनाव बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा के आदेश पर अप्रैल में स्थगित कर दिए गए थे। क्योंकि उस समय देश में लॉकडाउन चल रहा था। अब ये चुनाव सात महीने बाद होने जा रहे हैं। शुक्रवार 6 नवंबर को जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के लिए मतदान करवाया जाएगा। इसको लेकर चुनाव प्रबंधन समिति से सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

कोरोना महामारी को लेकर चुनाव के दौरान सभी प्रकार के एहतियातन प्रबंध किए गए हैं। मतदान सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक होगी। इसके तुरंत बाद मतगणना शुरू कर दी जाएगी और शाम तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार 583 मतदाता बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के लिए मतदान करेंगे। बार के पांच पदों के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। हर पद के लिए आमने सामने का मुकाबला है। अब देखना ये होगा कि जीत को सेहरा किसके सिर सजता है।

जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव आज हैं। चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों ने एक एक मतदाता के पास कई कई बार पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी की है। बार के चैंबरों के अलावा उम्मीदवार मतदाताओं के घरों तक दौड़ धूप करते रहे। इस दौड़ धूप के नतीजे आज आएंगे। नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किसकी दौड़ धूप कामयाब रही और किसकी फेल।

बार के मुख्य चुनाव अधिकारी ओमप्रकाश सांगवान ने बताया की बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा के आदेश पर जिला बार एसोसिएशन में चुनाव 6 नवंबर को होने निश्चित हुए है। चुनावों के लिए नामांकन उन्हीं उम्मीदवार का माना गया है जिन्होंने अप्रैल में नामांकन दाखिल किए हुए हैं। चुनाव अधिकारी ने बताया कि बार के चुनाव अप्रैल में होने निश्चित हुए थे लेकिन कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के चलते बार चुनाव नहीं हो सके।

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