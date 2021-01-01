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हादसा:रोड़ी में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत

डबवाली2 घंटे पहले
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गांव रोड़ी में कालांवाली रोड पर मलड़ी पुल के नजदीक बुधवार शाम को पिकअप की टक्कर से बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और बाइक सवार की मौत हो गई। मौके पर पहुंची थाना रोड़ी की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिरसा अस्पताल में पहुंचाया है। मृतक की पहचान करीब 45 वर्षीय कल्ला राम निवासी चनकोठी, रतिया के रूप में हुई है।

शाम को रोटी पुलिस को सूचना मिली कि कल वाली रोड पर मरी पुल के पास पिकअप की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति घायल हो गया है और उसके सिर में गहरी चोट लगी है घायल हो गया है और उसके सिर में गहरी चोट लगी।

दोनों टांगे टूट चुकी थी एक बाजू टूट गई थी जब एंबुलेंस को फोन किया करीब आधे पौने घंटे बाद बड़ागुड़ा से एंबुलेंस आई उसके बाद एंबुलेंस में डालकर उसे सिरसा नागरिक अस्पताल में ले जाया गया जांच कर रही हवलदार रणजोध सिंह ने बताया की पिकअप की तलाश जारी है।

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