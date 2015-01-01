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परेशानी:अनाज मंडी चौपटा में मूंगफली की खरीद नहीं होने से किसानों ने ऑफिस के गेट पर जड़ा ताला

चौपटाएक घंटा पहले
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चौपटा। अनाज मंडी नाथूसरी चोपटा में मूंगफली की खरीद न होने से परेशान किसानों ने नाथूसरी चोपटा खरीद कार्यालय के गेट पर ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया।
  • 5 दिन से मूंगफली के तोल का इंतजार, शनिवार को किसानों को नहीं मिला ऑफिस में कोई भी कर्मी

अनाज मंडी नाथूसरी चौपटा में मूंगफली की खरीद न होने से परेशान किसानों ने नाथूसरी चौपटा खरीद कार्यालय के गेट पर ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया। करीब 5 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार व प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। नाथूसरी चौपटा थाना प्रभारी सत्यवान ने आकर किसानों को समझाया तो किसानों ने गेट को खोलने दिया। लेकिन शनिवार को किसी भी किसान की मूंगफली का तोल नहीं किया गया। मूंगफली की खरीद न होने से परेशान किसानों ने सोमवार को सिरसा के डीसी कार्यालय में धरना देने का फैसला किया है।

धरनारत किसानों ने कहा कि 5 दिन से अनाज मंडी नाथूसरी चोपटा में अपनी मूंगफली लेकर आए हुए हैं। शनिवार सुबह जिन किसानों के पास मैसेज आया था वह किसान अपनी मूंग फलियां लेकर आए तो यहां पर नेफेड का कोई भी कर्मचारी अधिकारी नहीं मिला। जिसे नाराज किसानों ने 11 बजे तक इंतजार करने के बाद कार्यालय का गेट पर ताला जड़कर धरना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर कभी अधिकारी-कर्मचारी नहीं मिलते और तब मिलते हैं तो नए-नए नियमों का हवाला देकर उन्हें परेशान किया जा रहा है।

किसान रामकुमार लुदेसर, हंजीरा, सुरजीत कुमार, आजाद सिंह सहारण, दुनीचंद सहारण, शक्कर मंदोरी से रामस्वरूप, योगेश कुमार, दड़बा कलां से विनोद कुमार, राजेश, दलीप सिंह, मदनलाल, सुभाष चंद्र दौलतपुर खेड़ा, विजेंद्र सिंह, लादूराम, विनोद, प्रेम कुमार ढूकड़ा, रणधीर सिंह गिगोरानी, राजेंद्र रामपुरा बगड़िया ने बताया कि किसान 50 - 50 किलोमीटर दूर गांवों से अपनी मूंगफली लेकर आए हुए हैं लेकिन यहां पर कभी सैंपल नहीं लिए जाते। कभी सैंपल रिजेक्ट का बहाना बनाया जाता है कभी दस्तावेज कम होने का बहाना बनाया जाता है और उनकी मूंगफली की खरीद नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर को मूंगफली बेचने के लिए उनके पास मैसेज आया था और उसी दिन वह मूंगफली लेकर आ गए। लेकिन अभी तक उनकी मूंगफली की खरीद नहीं की गई है। ऐसे में खेतों में काम के समय में उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। ऊपर से वह अपनी मूंगफली किराए के वाहन से लेकर आए हैं उनका किराया भी लग रहा है।

उन्होंने बताया कि सरकार एमएसपी पर खरीदने का दम भरती है लेकिन यहां आकर किसानों को परेशानी के सिवाय कुछ नहीं मिलता। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा वे कार्यालय के गेट को खोलने नहीं देंगे। इसी दौरान चौपटा पुलिस थाना प्रभारी सत्यवान दल-बल के साथ पहुंचे और किसानों की समस्या को सुना। उनके आश्वासन केेे बाद किसान मिलने और गेट को खोलने दिया। उनके साथ आए खरीद अधिकारियों ने शुक्रवार तक मूंगफली लेकर आए किसानों की मूंगफलियों के सैंपल चेक करने शुरू किए।

बता दें कि 1 नवंबर को जब मूंगफली की खरीद शुरू हुई थी तभी किसानों ने कर्मचारियों के रवैया के खिलाफ सिरसा भादरा रोड को जाम किया था। उस वक्त प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी लेकिन उसके बाद समस्याओं का ग्राफ लगातार बढ़ता गया। इसी से परेशान किसानों को शनिवार को कार्यालय का गेट बंद करके धरने पर बैठना पड़ा। अभी तक 127 किसानोंं के काटे गए हैं जिससे 1474 क्विंटल मूंगफली की खरीद की गई है।

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