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आगजनी:कॉटन फैक्ट्री में लगी आग, जाम के चलते देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने 4 घंटे में पाया काबू

डबवाली2 घंटे पहले
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शहर के किलियांवाली मंडी में स्थित श्री बीएल एग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कॉटन फैक्ट्री में गुरुवार शाम को अचानक आग लगी। जिसके बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर 4 घंटों की मशक्कत से आग पर काबू पाया। सूचना के बाद वह मौके पर पहुंचने के लिए जैसे ही शहर के चौटाला रोड पर पहुंचे तो रोड़ पर रॉन्ग पार्किंग व सब्जी रेहड़ियों के अतिक्रमण के कारण गाड़ी जाम में फंस गई।

बड़ी मशक्कत से गोल चौक तक पहुंची और किलियां वाली फैक्ट्री में आग पर काबू पाया। चालक मनोज कुमार, फायरमैन विक्रम व देवानंद फायरमैन ने बताया कि 4 घंटों की मशक्कत से आग पर काबू पाया।कॉटन फैक्ट्री संचालक ओंकार गोयल ने बताया कि अभी तक आग लगने के कारण और नुकसान का आंकलन नहीं लगा है। वहीं आग लगने के बाद आसपास एरिया में अफरातफरी का माहौल उत्पन्न हो गया।

45 किग्रा डोडा चूरापोस्त सहित युवक गिरफ्तार
जिले भर में पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला की सीआईए सिरसा पुलिस टीम ने गश्त व चेकिंग के दौरान गांव पोहड़का क्षेत्र से कार सवार युवक को 45 किलोग्राम डोडा चूरापोस्त के साथ काबू किया है। सीआईए सिरसा प्रभारी इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान अमरजीत निवासी पोहड़का के रुप में हुई है।

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