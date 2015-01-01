पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

डबवाली:विधायक सिहाग ने विस में पूछा था सवाल, जवाब मिला- बस स्टैंड रोड नहीं हो सकता चौड़ा

डबवालीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

सीएम घोषणा के तहत चौड़ा होने वाला बस स्टैंड रोड नॉट फीजिबल घोषणा साबित हो चुकी है और विधायक के उठाए प्रश्न पर दिए जवाब में इसकी पुष्टि हुई है। जिससे अब रोड में अतिक्रमण हटाकर खुला करना ही एकमात्र ऑप्शन बचा है। विधायक अमित सिहाग द्वारा विधानसभा में पूछे गए सवालों के सरकार द्वारा दिए गए जवाब बताया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा 2017 में की गई घोषणा के चलते बस स्टैंड रोड को चौड़ा नहीं किया जा सकता।

विधानसभा की ओर से लिखित जवाब में स्थानीय शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस रोड में मिलाए जाने वाले क्षेत्र में पेट्रोल पंप, धार्मिक स्थल व पेड़ हैं। इस कारण रोड को चौड़ा नहीं किया जा रहा। विधायक अमित सिहाग ने कहा कि घोषणा करने से पहले जमीनी स्तर पर पूरी जानकारी ली जाती है कि घोषणा के अनुरूप कार्य हो सकता है या नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बारे में सोचे बिना ही चुनावों को देखते हुए झूठी घोषणा कर दी, जिसको केवल चुनावी जुमला ही कहा जा सकता है। इसके चलते शहर वासियों को निराशा मिली है।

हलके में खाली है स्वास्थ्य विभाग के 233 पद

वहीं विधानसभा में विधायक के सवाल पर हलके में 233 पोस्ट खाली पड़ी होने का जवाब मिला है। इससे स्वास्थ्य विभाग की लचर सेवाओं का भी खुलासा हुआ है. विधायक अमित सिहाग ने बताया कि उनके द्वारा सरकार से पूछा गया कि हलका डबवाली में स्वास्थ विभाग में कितने नियमित और कितने कॉन्ट्रेक्ट पर आधारित पद रिक्त पड़े हैं। जिसके जवाब को सुन वो हैरान रह गए की 233 नियमित और 13 कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित पद केवल डबवाली हलका में खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ तो स्वास्थ्य सेवाओं में हरियाणा के अग्रिम होने का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं करोना काल के दौरान भी इतनी बड़ी संख्या में रिक्त पद सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें