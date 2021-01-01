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किसानों का आंदोलन जारी:चौटाला धरने पर पहुंच रहे राजस्थान-पंजाब के किसान, 6 को चक्का जाम

डबवाली2 घंटे पहले
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सिरसा। दिल्ली जाते माधोसिंघाना के किसान - Dainik Bhaskar
सिरसा। दिल्ली जाते माधोसिंघाना के किसान
  • किसानों की ट्रैक्टर ट्राॅलियों और निजी वाहनों में दिल्ली के लिए भी रवानगी लगातार जारी

गांव चौटाला में किसान आंदोलन समर्थन में शुरू धरने पर बुधवार को राजस्थान सहित निकटवर्ती पंजाब हरियाणा के गांव से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। कल चौटाला धरने में विधानसभा से त्यागपत्र देकर दिल्ली धरनों से पहली बार अभय चौटाला पहुंचेंगे और किसानों की ओर से ताऊ देवीलाल के पोते का स्वागत होगा। वही चौटाला हाईवे व खुइयां मलकाना से पंजाब हरियाणा राजस्थान के किसान ट्रैक्टर ट्राली और निजी वाहनों में दिल्ली के लिए भी लगातार आवागमन कर रहे हैं।

गांव चौटाला में नेशनल हाईवे 54 पर चल रहे धरने में समर्थन देने के लिए चौटाला गांव व आसपास के किसानों सहित राजस्थान के काफी किसान ट्रैक्टर में पर पहुंचे और धरने को समर्थन दिया। वही पंजाब राजस्थान से दिल्ली आने जाने वाले किसान भी चौटाला धरने में शामिल हुए।

इस दौरान धरने में गांव चौटाला व आसपास के कई पूर्व सरपंच और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के समर्थक मौजूद रहे। देशभर के किसान तब तक अपने घरों में चैन से नहीं बैठेंगे जब तक केंद्र सरकार तीनों कानूनों को वापिस नहीं ले लेती। किसान संगठनों के आह्वान पर 6 फरवरी को धरने व चक्का जाम में शामिल होने का दावा किया।

खुइयां टोल पर 4 माह से धरना जारी

वही डबवाली दिल्ली फोरलेन हाईवे पर खुइयां मलकाना टोल प्लाजा पर भी किसानों का धरना लगातार चौथे माह जारी है। किसान संगठनों के आह्वान पर 6 फरवरी को चौटाला में रतनपुरा बाईपास हाईवे के अलावा सिरसा रोड पर खुइयां मलकाना टोल प्लाजा पर दिल्ली फोरलेन हाईवे चक्का जाम किया जाएगा।

प्लाजा धरने में हरियाणा किसान एकता के प्रतिनिधि गुरप्रेम सिंह देसू जोधा ने बताया कि 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक टोल प्लाजा के नजदीक सड़क पर धरना देकर किसान चक्का जाम करेंगे। इसके तहत विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में किसान टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे।

उन्होंने कहा कि काले कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का यह आंदोलन जन आंदोलन का रुप धारण कर चुका है। देशभर के किसान तब तक अपने घरों में चैन से नहीं बैठेंगे जब तक केंद्र सरकार तीनों कानूनों को वापिस नहीं ले लेती। किसान संगठनों के आह्वान पर 6 फरवरी को धरने व चक्का जाम में शामिल होने का दावा किया।

एक हफ्ते में 3 हजार किसान पहुंचे टिकरी बाॅर्डर

कृषि बिल के विरोध में दिल्ली के बार्डर पर चल रहा किसान आंदोलन दिनों दिन तेज होता जा रहा है । आंदोलन अब सरकार के गले की फांस बन रहा है। दरअसल इसकी शुरूआत हरियाणा में सबसे पहले सिरसा जिला से हुई थी।

जब पंजाब और हरियाणा से आए किसानों ने बीती 6 अक्टूबर को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव करने के लिए मीटिंग बुलाई थी। जब प्रदेशभर से आए किसानों ने सिरसा में डिप्टी सीएम की कोठी की ओर पड़ाव डाला तो पुलिस ने 100 मीटर दूर रोककर किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का प्रयोग किया था।

इससे किसान भड़क गए थे और पक्का मोर्चा डालने का ऐलान करते हुए सिरसा में ही धरना लगा दिया था। तब किसानों ने कहा था कि देशभर में आंदोलन की शुरूआत सिरसा से हो गई है। यहां से चिंगारी फूटकर पूरे देश में शोला बनेगी और हुआ भी यूं ही । सिरसा जिला में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में 117 दिन से लगातार धरना जारी है। अब दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद सिरसा में इसने गति पकड़ ली है।

पानी-चंदा जुटाने का आह्वान

जिला के बड़े गांव में शुमार माद्योसिंघाना में किसानों ने बड़ी पंचायत की। जिसमें गांव में मुनादी करके आंदोलन के लिए राशन पानी और चंदा जुटाने का आह्वान किया गया। सरपंच पवन बैनीवाल ने बताया कि गांव से 36 बिरादरी ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। किसी ने आटा तो किसी लकड़ी, किसी ने पानी तक की व्यवस्था की है। रजाई गद्दे एकत्रित किए गए हैं। गांव से 3 ट्रैक्टर और 6 ट्राली लेकर लेकर किसान गए हैं। जिनमें में सामान भरा हुआ है।

15 जगह हो सकता है जाम

जिला में 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम को लेकर किसान नेता रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब तक 15 स्थानों पर जाम लगने की सूचि तैयार कर ली है। प्रशासन के मुताबिक अभी यह फाइनल आंकड़े नहीं है। संख्या और बढ़ सकती है। किसान नेता लखविंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल पंजुआना, भावदीन, खुइया मलकाना, चौटाला, जीवननगर, मिठी सुरेंरा, चौपटा, जमाल, मुसाहिबवाला शामिल है। अभी मंथन चल रहा है।

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