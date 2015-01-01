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योजना:मैत्री पुरस्कार योजना के तहत पंचायतों को मिलेगा दस लाख तक का पुरस्कार

ढिगावा मंडीएक घंटा पहले
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पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्तर पर (मूल्यांकन वर्ष 2019-20) के आधार पर प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली त्रि-स्तरीय पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार तथा बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत अपना आवेदन भारत सरकार की वेबसाइट www.panchayataward.gov.in पर 15 नवम्बर तक करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद के मास्टर रिसोर्स पर्सन नवीन शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के तहत 1 जिला परिषद को 50 लाख रुपये, 2 पंचायत समितियों को 25-25 लाख रुपये तथा 3 ग्राम पंचायतों को 8-8 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार गांव में फुटपाथ, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइटिंग, खातों का सही रखरखाव, इंटरनेट, सीएचसी सैंटर की व्यवस्था तथा पूरा समय कंप्यूटर आपरेटर उपलब्ध होना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के तहत एक ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपये की राशि का इनाम दिया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए गांव में ग्राम सभाओं का नियमित रूप से आयोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधी समस्याओं का समाधान करना, स्वच्छता और कृषि से संबंधित कार्यों को बढ़ावा देना, महिला सभाओं का आयोजन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, योजनाओं का सोशल ऑडिट करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य होना जरूरी है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार के तहत एक ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

गांव में ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों की योजना बनाना, विकास लक्ष्य के तहत गरीबी रेखा को कम करने के लिए कार्य करना तथा लोगों को ग्राम स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध करवाना, वॉल पेंटिंग, विकास बोर्ड इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यों को करना शामिल हैं। बाल मैत्री ग्राम पंचायत पुरस्कार के एक ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपये की इनाम राशि दी जाएगी। इस पुरस्कार के लिए गांव में टीकाकरण, स्कूल में बच्चों का एनरोलमेंट करना व रि-एनरोलमेंट, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, आंगनबाड़ी, मिड-डे-मील तथा ग्राम सभा की बैठक में बच्चों के विकास को लेकर प्रस्ताव लाना इत्यादि कार्य शामिल हैं।

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