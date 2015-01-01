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नशे पर लगाम:सीएम फ्लाइंग ने की अवैध शराब ठेकों पर रेड, जनप्रतिनिधियों को साथ ले टीम ने तोड़े ठेकों के ताले और बरामद किया माल

ऐलनाबाद3 घंटे पहले
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सीएम फ्लाइंग व आबकारी विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए शहर में अवैध रूप से चल रहे शराब के ठेकों पर गुरुवार शाम को रेड मारी। इस रेड मे दो शराब ठेकों से सीएम फ्लाइंग को भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। टीम ने यह कार्रवाई गुरुवार शाम को गुप्त सूचना के आधार पर की।सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह के नेतृत्व में टीम ने सबसे पहले अनाज मंडी के पीछे रेलवे स्टेशन के नजदीक चल रहे अवैध ठेके पर रेड की।

स्थानीय नगर पार्षद जतना देवी की उपस्थिति में ठेके का ताला तोड़कर वहां से टीम को 105 अध्धे, 160 पव्वे देसी शराब तथा 32 बोतल बीयर बरामद हुई। उक्त ठेके के संचालक का पता नहीं लग पाया है। इसके बाद सीएम फ्लाइंग ने हनुमानगढ़ रोड पर अंडर ब्रिज के नजदीक चल रहे एक और अवैध ठेके पर रेड की। स्थानीय नंबरदार हरविंदर सिंह व पार्षद अनिल भादू की उपस्थिति में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ठेके का ताला तोड़कर वहां से भारी मात्रा में देसी व अंग्रेजी शराब बरामद की।

ठेके के अंदर ही आहाता भी चल रहा था। समाचार लिखे जाने तक सीएम फ्लाइंग की टीम सभी शराब की बोतलों की गिनती तथा ठेके में बरामद नगदी सहित सभी पेटियों को सूचीबद्ध कर रही थी।टीम का नेतृत्व कर रहे सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने बताया कि दोनों अवैध ठेकों से बरामद शराब की गिनती कर अज्ञात लोगों के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया जाएगा।

गुरुवार शाम को सीएम फ्लाइंग की रेड की सूचना से शराब के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया तथा भी अपने-अपने अहाते व ठेके बंद कर फरार हो गए। सीएम फ्लाइंग की इस कार्रवाई को सोनीपत शराब कांड से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहां पिछले 3 दिनों में जहरीली शराब से 27 लोगों की जान चली गई थी। मृतकों में अधिकांश ने अवैध खुर्दो से ही शराब खरीदकर पी थी। यह कार्रवाई देर रात तक जारी थी।

सिरसा में ऑक्सीजन सिलेंडर के कारोबारी को नोटिस
इधर सिरसा में सीएम फ्लाइंग ने हिसार रोड पर ऑक्सीजन सिलेंडर का कारोबार की दुकान पर छापा मारा। जांच में फायर ब्रिगेड की एनओसी नही मिली। उसे नोटिस दिया गया है।

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