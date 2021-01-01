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कोरोना इफेक्ट:शहरी क्षेत्र में 50% और गांवों में 75 प्रतिशत स्टूडेंट्स पहुंचे स्कूल

फतेहाबाद2 घंटे पहले
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रतिया। अस्पताल में मेडिकल प्रमाण पत्र के लिए आए विद्यार्थी। - Dainik Bhaskar
रतिया। अस्पताल में मेडिकल प्रमाण पत्र के लिए आए विद्यार्थी।
  • बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पेंडिंग होने के कारण नहीं मिल रहे मेडिकल पत्र

कोरोना महामारी के चलते साढ़े 10 महीने के बाद छठी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल खुलने के बाद जिले के स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में बुधवार को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में जहां 50 फीसदी से अधिक बच्चे पहुंचे वहीं गांवों के स्कूलों में 70 फीसदी से भी अधिक बच्चे स्कूलों में आए।

मेडिकल पत्र के लिए अस्पताल पहुंच रहे बच्चों के कोरोना टेस्ट होने के चलते मेडिकल रिपोर्ट में देरी हो रही है, क्योंकि कोरोना सैंपल की रिपोर्ट 40 घंटे बाद मिल रही है। ऐसे में मेडिकल पत्र के बिना कई स्कूलों में बच्चों को एंट्री नहीं दी जा रही।

सोमवार से स्कूल खुलने के तीसरे दिन भी लगातार बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग ने जिले के कई गांवों में स्कूलों का निरीक्षण कर अध्यापकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डिप्टी सीएमओ डॉ. हनुमान ने बताया कि जिले में पिछले एक महीने से कोरोना के नाममात्र ही केस आ रहे हैं। ऐसे में कहीं कोई पॉजिटिव विद्यार्थी यदि स्कूल में आ जाए तो उससे सभी बच्चे प्रभावित हो जाएंगे। यही कारण है कि विद्यार्थियों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं।

कई स्वास्थ्य केंद्रों पर स्टाफ की कमी से परेशानी

मेडिकल पत्र के लिए विद्यार्थी सीएचसी व पीएचसी तथा नागरिक अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। कई पीएचसी व सीएचसी सेंटरों पर स्टाफ की कमी होने के चलते भी बच्चों की जांच नहीं हो पा रही है। स्टाफ कम होने के चलते पीएचसी सेंटरों पर एक दिन में 50 से 60 बच्चों के ही टेस्ट हो पाते हैं।

बुधवार को जिले में नहीं मिला कोई पॉजिटिव

बुधवार को जिले में कोरोना का कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला। जिले में अब तक कोरोना के 4720 केस मिल चुके हैं। इनमें से 4595 लोग ठीक हो चुके हैं तथा अब तक 118 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जिले में कोरोना के सिर्फ 7 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है।

कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं : डिप्टी सीएमओ

मेडिकल पत्र के लिए आने वाले विद्यार्थियों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के आज कल कम केस मिल रहे हैं ऐसे में एहतियात के तौर पर टेस्टिंग की जा रही है।'' -डॉ. हनुमान, डिप्टी सीएमओ।

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