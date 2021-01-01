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दो बूंद जिंदगी की:70% का था टारगेट, 55 हजार 262 बच्चों को दवा पिला 61.5% हो पाया कवर

फतेहाबाद7 घंटे पहले
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अहरवां पीएचसी पर पोलियो से बचाव की दवा पिलाती महिला कर्मी। - Dainik Bhaskar
अहरवां पीएचसी पर पोलियो से बचाव की दवा पिलाती महिला कर्मी।
  • पहले दिन जाखल में सबसे अधिक 74 फीसदी और भट्टू में सबसे कम सिर्फ 53 फीसदी बच्चों को ही पिलाई दवा
  • आज डोर-टू डोर चलेगा अभियान

जीरो से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाने के लिए जिले में रविवार से तीन दिवसीय अभियान शुरू किया गया। पहले दिन विभाग ने जिले के करीब 90 हजार बच्चों में से 70 फीसदी को दवा पिलाने का टारगेट रखा था। लेकिन कई सीएचसी सेंटरों पर अभियान की गति धीमी रहने के चलते पहले दिन केवल 61.5 फीसदी बच्चों को ही दवा पिलाई जा सकी।

जिले में रविवार को 55 हजार 262 बच्चों को पोलियो से बचाव की 2 बूंद दवा पिलाई गई। बाकी बचे हुए बच्चों को कवर करने के लिए विभाग आज व कल डोर-टू डोर जाकर बच्चों को दवा पिलाएगा तथा साथ ही ईंट भट्ठों तथा स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। नागरिक अस्पताल में विधायक दुड़ाराम ने बच्चों को दवा पिलाकर प्लस पोलियो अभियान का शुभारंभ किया।

जानिए...किस सेंटर पर कितने बच्चों को पिलाई दवा

एरिया दवा पिलाई टारगेट पूरा फतेहाबाद 3819 62.5 टोहाना 5274 72.6 रतिया 16627 57.1 भूना 8222 57.1

एरिया दवा पिलाई टारगेट पूरा
भट्‌टू 6867 53.7
जाखल 11205 74
बड़ोपल 3248 63.6
कुल 55262 61.5

अहरवां में बूथों को पेंटिंग से सजाया

अहरवां पीएचसी के अंडर आने वाले 17 गांवों में 34 बूथ लगाए गए। इन बूथों को स्कूली बच्चों द्वारा पोलियो पर बनाई गई विशेष प्रकार की पेंटिंग से सजाया गया। पीएचसी की चिकित्सा डॉ. शिल्पा ने बताया कि सभी गांवों में पोलियो बूथों पर अभियान का शुभारंभ उस गांव की सबसे शिक्षित या विशेष उपलब्धि हासिल करने वाली बच्ची से करवाया गया।

एक वायल में होती है 20 डोज

एक वायल दवा में 20 डोज दवा होती है, यानि एक वायल में दवा की 40 बूंद होती है जो 20 बच्चों को पिलाई जा सकती है। रविवार को दवा की 3460 वायल खोली गई थी। पोलियो से बचाव की दवा की वायल खोलने के 28 दिन तक सुरक्षित रहती है।

नो टच टेक्निक से पिलाई दवा

स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों को पोलियो दवा पिलाने के लिए गांवों में विशेष बूथ बनाए थे। इसके अलावा जिले के कई इलाकों में घर-घर जाकर भी दवा पिलाई गई है। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने नो टच टेक्निक का प्रयोग किया ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा ना रहे। बच्चों को उनके अभिभावकों के हाथों में रहते हुए ही ऊपर से दवा पिलाई।

टारगेट से 8.5 फीसदी रह गए दूर: सोखी

पहले दिन प्लस पोलियो अभियान के तहत हमने जिले में 70 फीसदी बच्चों को कवर करने का टारगेट रखा था। लेकिन कुछ सीएचसी सेंटरों पर कार्य कम होने के चलते हम टारगेट से 8.5 फीसदी दूर रह गए। आज व कल डोर टू डोर अभियान चलाकर बाकी बचे हुए बच्चों को दवा पिलाई जाएगी।-सुनीता सोखी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी

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