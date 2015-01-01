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चिंता बढ़ी:फतेहपुरी गांव की 73 वर्षीय संक्रमित महिला की मौत, जिले में अब तक हो चुकी 64 मौतें

फतेहाबादएक घंटा पहले
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फोगिंग करती स्वास्थ्य विभाग की टीम।
  • जिले में अब 3249 कुल संक्रमित, कोरोना के 375 एक्टिव केस, 26 हो चुके डेंगू से ग्रस्त

जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार आए दिन तेज होने लगी है। वहीं कोरोना के साथ-साथ डेंगू के मामले भी इस बार सामने आ रहे हैं। जिले में कोरोना से लगातार हो रही मौतों को सिलसिला भी जारी है। वीरवार को जिले में कोरोना के 71 व डेंगू के 3 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमित जिले के गांव फतेहपुरी की 73 वर्षीय महिला की मौत हो गई।

मरने वाली महिला शुगर की बीमारी से ग्रस्त थी तथा दो दिन पहले उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जिसके बाद उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रैफर किया गया था। जहां उसकी मौत हो गई। बता दें कि जिले में संक्रमण से यह 64वीं मौत है। इसी के साथ ही जिले में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3249 हो गई है। इनमें से 2810 ठीक हो चुके हैं तथा 375 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं वीरवार को ठीक होने पर 23 लोगों को डिस्चार्ज किया गया।

यहां मिले डेंगू के केस, फोगिंग करवाएगा विभाग

जिले में वीरवार को तीन लोगों डेंगू से संक्रमित मिले हैं। डेंगू ग्रस्त मिलने वालों में शहर की एक महिला तथा गांव गोरखपुर व ढाणी छतारियां के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। यहां बता दें कि जिले में अब तक 26 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं अब तक डेंगू से जिले में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। जिन इलाकों या गांवों में डेंगू के केस मिले हैं वहां विभाग डोर टू डोर सर्वे करेगा तथा फोगिंग करवाएगा ताकि बीमारी अन्य लोगों में ना फैले।

जानिए ये मिले पॉजिटिव

शक्ति नगर में 48 वर्षीय व्यक्ति, अग्रवाल कॉलोनी में 60 वर्षीय महिला, बीघड़ रोड पर 58 वर्षीय व्यक्ति, झलनियां में 55 वर्षीय व्यक्ति, हंस कॉलोनी में 61 वर्षीय महिला, हुडा सेक्टर 3 में 41 वर्षीय व्यक्ति, फतेहाबाद से 28 वर्षीय महिला, मॉडल टाऊन से 55 वर्षीय महिला, राजीव पार्क क्षेत्र से 78 वर्षीय व्यक्ति, गुरूनानकपुऱा से 52 वर्षीय महिला, सिरसा बेगु रोड से 62 वर्षीय महिला, अग्रवाल कॉलोनी से 32 वर्षीय महिला, फतेहाबाद से 55 वर्षीय व्यक्ति, 61 वर्षीय व्यक्ति, भूना में ऑफिसर कॉलोनी के पास 62 वर्षीय महिला, नहला में मेन बस स्टैंड के पास 32 वर्षीय व्यक्ति, भट्टू मंडी में 45 वर्षीय महिला, उसका 21 वर्षीय बेटा, 20 वर्षीय बेटी, भट्टू मंडी से ही 25 वर्षीय युवक, भोडिय़ा खेड़ा से 28 वर्षीय महिला, फतेहपुरी सरकारी स्कूल के पास से 73 वर्षीय महिला, टोहाना की डॉ.भार्गव गली से 38 वर्षीय व्यक्ति, रहनखेड़ी गुरूद्वारा के पास से 52 वर्षीय महिला, भाटिया नगर टोहाना से 38 वर्षीय महिला, 18 वर्षीय युवक, इंदिरा कॉलोनी से 20 वर्षीय युवक, रतिया वार्ड 10 से 50 वर्षीय महिला, वार्ड 11 से 4 वर्षीय बालक, लहरियां से 38 वर्षीय व्यक्ति, सरकारी स्कूल ढाणी ठोबा से 44 वर्षीय व्यक्ति, 40 वर्षीय व्यक्ति, रतिया की 40 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है।

नियमों का पालन करें नागरिक : डॉ. विष्णु मित्तल

जिले में कोरोना के साथ अब डेंगू के मामले भी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में लोगों को सर्दी व प्रदूषण के इस मौसम में अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। वीरवार को कोरोना के 71 तथा डेंगू के 3 केस मिले हैं। एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है।'' - डॉ. विष्णु मित्तल, जिला महामारी अधिकारी|

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