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पटाखों पर बैन:एनजीटी के आदेश के बाद प्रशासन सख्त, पटाखों के गोदाम करवाए बंद, पटाखा स्टॉल के ड्रॉ भी रद्द किए

फतेहाबाद2 दिन पहले
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फतेहाबाद। भट्टू रोड स्थित पटाखा गोदाम जिसे बंद कराया गया है।
  • इस बार दीपावली पर पटाखों की बिक्री व बजाने पर बना असमंजस, पहले सीएम ने दी थी 2 घंटे तक पटाखे बजाने की छूट

नियमों का पालन न करने वाले पटाखा गोदामों को जिला प्रशासन के आदेश पर मंगलवार दोपहर बाद बंद करा दिया गया। शहर के भट्टू रोड स्थित मिनी बाइपास के आस-पास बने सभी पटाखा गोदामों को सिटी एसएचओ सुरेंद्र कंबोज ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर बंद करवा दिए। वहीं दोबारा खोलने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

दूसरी ओर प्रशासन ने एनजीटी के आदेशों के बाद अस्थाई तौर पर लगने वाली पटाखा स्टॉलों के ड्रॉ को भी रद्द कर दिया गया। इससे पहले डीसी की अध्यक्षता में ड्रॉ निकाले जाने थे। ऐसे में प्रशासन की इन दो कार्रवाई से दीपावली पर पटाखों की बिक्री व बजाए जाने पर संशय पैदा हो गया है। हालांकि पटाखों को लेकर पहले सरकार ने रोक लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन दो बाद सीएम के आदेश के चलते दो घंटे की छूट दे दी गई। इस बीच अब एनजीटी के आदेश व प्रशासन की कार्रवाई के बाद यह पटाखों को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। बता दें कि भट्टू रोड पर जहां पटाखों की बिक्री होती है, उसके आस-पास कुछ दूरी पर रिहायशी एरिया है। वहीं 300 मीटर की दूसरी पर पंजाबी अस्पताल भी है।

जिले से आए थे 254 आवेदन, ड्रा कैंसिल

जिले में पटाखा स्टाल लगाने के लिए 254 आवेदन आए थे। मंगलवार दोपहर को डीसी डॉ. नरहरि बांगड़ द्वारा ड्रा निकाला जाना था, लेकिन इससे पहले ही एनजीटी की तरफ से आदेश मिले कि पटाखा स्टॉलों पर रोक लगाई जाए। इसके चलते जिला प्रशासन ने स्टॉलों को लेकर निकाले जाने वाले ड्रॉ प्रक्रिया को ऐन मौके पर रद्द कर दिया।

आवासीय कॉलोनी में नहीं होने चाहिए पटाखों के गोदाम, लेकिन शहर में सभी गोदाम रिहायशी क्षेत्र में

  • पटाखा गोदाम अवासीय कॉलोनी में नहीं होने चाहिए, लेकिन शहर में सभी पटाखा गोदाम शहरी सीमा में ही हैं।
  • पटाखा गोदाम के पास अस्पताल नहीं होना चाहिए, लेकिन भट्टू रोड पर बने पटाखा गोदाम के पास अस्पताल बना हुआ है।
  • पटाखा गोदाम में बिजली की सुविधा नहीं होनी चाहिए। यहां भी लापरवाही बरती जा रही थी।
  • पटाखा गोदाम के पास फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद होनी चाहिए, लेकिन ये भी कोई व्यवस्था नहीं मिली।
  • अग्निशमन यंत्र भी होने जरूरी है।
  • पटाख गोदाम एक-दूसरे के बिल्कुल नजदीक नहीं होने चाहिए।
  • पटाखा के पास मोबाइल टावर नहीं होना चाहिए।

एनजीटी के आदेशों पर हुई कार्रवाई: डीसी

एनजीटी के आदेशों के चलते अब पटाखा स्टॉल नहीं लगेगी। वहीं एनजीटी के नियमों का पालन न करने वाले पटाखा गोदामों को भी बंद करवाया गया है। एनजीटी के आदेशों को न मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।'' -डॉ. नरहरि बांगड़, डीसी।

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