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बार एसोसिएशन के चुनाव आज:फतेहाबाद जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रधान पद पर एडवोकेट राजेंद्र कुकडेजा व विनय शर्मा के बीच होगा मुकाबला

फतेहाबाद3 घंटे पहले
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बार एसेसिएशन के चुनाव शुक्रवार को होने हैं। जिले में बार चुनाव फतेहाबाद, टोहाना व रतिया में होने हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम को साढ़े 4 बजे तक मतदान होगा, इसके बाद गिनती होगी व परिणाम जारी किया जाएगा। फतेहाबाद जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रधान पद पर एडवोकेट राजेंद्र कुकडेजा व विनय शर्मा के बीच मुकाबला होगा।

उपप्रधान पद पर दयानंद, सुभाष चंद भादू व सुशील कुमार मैदान में हैं। सचिव पद पर रोहताश कुमार व विकास मांझू, वित्त सचिव पद पर अजय सिंह बैनीवाल, बरिंद्र सिंह संधू के बीच मुकाबला होगा। सहसचिव पद पर अजय सिंवर व कर्ण मुंजाल मैदान हैं, लेकिन गुरुवार शाम को अजय सिंवर ने कर्ण मुंजाल को समर्थन देने का घोषणा कर दी। हालांकि नामांकन वापस लेने की तारीख पहले जा चुकी है, ऐसे में इस पद पर मतदान होगा। उसके बाद ही परिणाम जारी किया जाएगा। लाइब्रेरी इंचार्ज के लिए एक ही नामांकन सुमनलता सिवाच का आया था, इसलिए उनको निर्विरोध चुन लिया गया है।

चुनाव कमेटी के मुख्य चुनाव अधिकारी खजान सिंह कचूरा, सदस्य प्रशांत शर्मा, संदीप टांटिया, संजीव रंग व एसएस थिंद ने बताया कि चुनाव के दिन महिला मतदाताओं व उम्रदराज मतदाताओं को मतदान के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उनको प्राथमिकता के आधार पर पहले मतदान के लिए बुलाया जाएगा।

मतदान सुबह 9 बजे से शाम को साढ़े 4 बजे तक होगा। बीच में साढ़े 12 से 1 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा। मतदान होने के तुरंत बाद गिनती का कार्य शुरू कर दिया जाएगा और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव कमेटी ने मतदाताओं को मास्क लगाकर आने व सामाजिक दूरी सहित कोविड-19 के अन्य नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। मतदाताओं को अपना पहचान पत्र साथ लेकर आना होगा।

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