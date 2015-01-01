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अधिकारी हरकत में आए:आईटी लैब के अलावा डीआईओ ऑफिस में भी ट्रेनिंग शुरू, प्रशासन ने भेजी 243 हार्डवेयर की डिमांड

फतेहाबाद4 घंटे पहले
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बुधवार को दैनिक भास्कर संवाददाता द्वारा ई-ऑफिस को लेकर की गई ग्राउंड रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन व एनआईसी के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। वीरवार को जहां लघु सचिवालय में बनी आईटी लैब के अलावा डीआईओ ने अपने कार्यालय में भी अधिकारियों व कर्मचारियों को ई-ऑफिस की ट्रेनिंग दी, वहीं प्रशासन ने अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को डीसी कार्यालय से जुड़े 5 पांचों दफ्तरों के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर व स्कैनर के कुल 243 हार्डवेयर की डिमांड भेजी है।

गौरतलब है कि वीरवार को प्रकाशित एडिशन में दैनिक भास्कर ने दफ्तरों में नहीं आए कंप्यूटर, एक फाइल अपलोड करने में लग रहे 2 घंटे, अधिकारियों की यूजर आईडी चला रहे ऑपरेटर शीर्षक से खबर छापी थी। जिसमें ई-ऑफिस को लेकर प्रशासन की लापरवाही व कर्मचारियों की शिकायतों को प्रमुखता से उठाया गया था। गौरतलब है कि ई-ऑफिस सिस्टम का आगामी 25 दिसंबर को सीएम प्रदेशभर में शुभारंभ करेंगे।

जिला प्रशासन ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को डीसी कार्यालय से जुड़े एसडीएम फतेहाबाद, सीटीएम, डीडीपीओ व डीआरओ कार्यालय के लिए 81 कंप्यूटर तथा इतने ही स्कैनर व प्रिंटरों की मांग की है। ताकि कर्मियों के पास निजी कंप्यूटर उपलब्ध हो सकें।

वीरवार को विभाग के सभी कर्मचारियों को दूसरे फेज की ट्रेनिंग दिलवाकर कार्यालय में ई-ऑफिस शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने हार्डवेयर के लिए सरकार को डिमांड भेजी हुई है। 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री ई-ऑफिस का शुभारंभ करेंगे जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। -आत्माराम कसाना, डीआईपीआरओ।

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