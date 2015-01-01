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जिले में 40 स्थानों पर जले फसल अवशेष:अब तक के रिकाॅर्ड स्तर 696 पर पहुंचा एक्यूआई, सामान्य से 4 गुणा अधिक

फतेहाबादएक घंटा पहले
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फसल अवशेष जलने से खेतों में छाया धुआं।
  • सांस लेने में हो रही दिक्क्त, अब तक हरसेक ने 950 लोकेशन भेजी, विभाग साढ़े 300 से अधिक किसानों पर करवा चुका केस दर्ज

किसानों द्वारा फसल अवशेष जलाए जाने के कारण जिले में प्रदूषण का लेवल आए दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे-जैसे गेहूं की बिजाई के कार्य में तेजी आई है वैसे ही किसान अब फसल अवशेषों को अधिक जला रहे हैं। जिले में शनिवार को एक्यूआई 696 दर्ज किया गया। यहां यह भी बता दें कि प्रदूषण का यह लेवल जिले के सामान्य दिनों में रहने वाले प्रदूषण स्तर से 4 गुणा से भी अधिक है।

सामान्य दिनों में जिले में एक्यूआई 150 के आसपास रहता है। वहीं विभाग का दावा है कि धान का सीजन जिले में अभी तक अगले 10 दिनों तक और चलेगा। ऐसे में यदि प्रशासन ने किसानों को आग लगाने से रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर और भी अधिक हो सकता है। अब तक हरसेक ने 950 लोकेशन भेजी हैं। विभाग अब तक साढ़े 300 से अधिक किसानों पर केस दर्ज करवा चुका है।

अब तक 18 हजार एकड़ में हो चुकी गेहूं की बिजाई

जिले मे गेहूं की बिजाई के कार्य ने जोर पकड़ लिया है। जिले में अब तक 18 हजार एकड़ से भी अधिक खेतों में गेहूं की बिजाई का काम हो चुका है। अब तक गेहूं की सबसे अधिक बिजाई टोहाना व जाखल एरिया में हुई है। यहां बता दें कि गेहूं की फसल की बिजाई का समय 25 नवंबर तक सही माना गया है। इसके बाद में यदि कोई किसान गेहूं की बिजाई करेगा तो विभाग उसे पछेती किस्म बिजाई करने की सलाह देता है।

जल्दी खत्म हुआ नरमे का सीजन

जिले में इस बार नरमे की फसल खराब होने के कारण नरमे की चुनाई का सीजन जल्दी खत्म हो गया। अब किसान नरमे की फसल वाले खेतों में भी गेहूं की बिजाई कर रहे हैं जिसके चलते पिछले 2 दिनों से गेहूं की बिजाई में तेजी आई है।

बीज का उपचार कर करें गेहूं की बिजाई

आगामी 25 सितंबर तक गेहूं की बिजाई का सही समय है। किसानों को चाहिए की वे गेहूं की बिजाई बीज का अच्छे से उपचार करके ही करें ताकि बाद में फसल में बीमारी ना लगे। किसानों को फसल अवशेष नहीं जलाने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। -राजेश सिहाग, डीडीए।

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