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संस्थाएं करेंगी लोगों को जागरूक:शहर को पॉलीथिन मुक्त करने को चलेगा अभियान

फतेहाबाद2 घंटे पहले
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नगर परिषद कार्यालय फतेहाबाद - Dainik Bhaskar
नगर परिषद कार्यालय फतेहाबाद
  • पॉलीथिन बेचने वालाें पर कार्रवाई करेगा नप प्रशासन

शहर को पॉलिथीन मुक्त करने को लेकर सीएमजीजीए ने संस्थाओं से सहयोग मांगा है। इस अभियान को कारगर बनाने के लिए सीएमजीजीए ज्योति यादव, नगर परिषद के एक्सईएन अमित कौशिक ने शहर की चार संस्थाओं के साथ मीटिंग की।

मीटिंग में शहीद राजगुरु स्पोर्ट्स क्लब तरफ से सुरेंद्र पूनिया, हमारा प्यारा फतेहाबाद संस्था से दीपांशी गोयल, फ्रेंड ऑफ नेचर संस्था से हर्ष गिल्हौत्रा, फतेहाबाद यूथ क्लब से विकास गांधी पहुंचे। सीएमजीजीए ज्योति यादव ने संस्था के सदस्यों को बताया कि शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाना है, इसलिए शहर के लोगों को जागरूक किया जाना है कि वह कपड़े के थैले का प्रयोग करे।

उन्हें पॉलिथीन से होने वाले नुकसान के बारे में बताए। नगर परिषद के अधिकारी व कर्मचारी भी उनके साथ हैं। शहर में पॉलिथीन बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि अभियान चलाने से पहले एक बार फिर से संस्थाओं के साथ मीटिंग करेंगे। जिसमें उन्हें अन्य जानकारी भी दी जाएगी।

गली- मोहल्लों में भी चलेगा अभियान

नगर परिषद के एक्सईएन अमित कौशिक ने बताया कि पहले तो शहर के गली-मोहल्ले में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दुकानदारों व रेहड़ी वालों से अपील की जाएगी कि वह पॉलिथीन में सामान डालकर न दें। फिर दुकानदारों के साथ बैठक भी की जाएगी। वहीं शहर में मुनियादी भी होगी। अगर इसके बाद भी कोई पॉलिथीन का प्रयोग करते हुए मिलता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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