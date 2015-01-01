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तैयारी:शहर में रेहड़ियाें के लिए स्थाई जगह तलाशने में जुटा नगर परिषद प्रशासन

फतेहाबाद2 दिन पहले
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फतेहाबाद। सिरसा रोड पर हाईवे किनारे लगी सब्जी की रेहड़ियां।

शहर में अलग- अलग जगहों पर लगने वाली रेहड़ियों की व्यवस्था बनाने को लेकर नगर परिषद प्रशासन ने एक बार फिर से जगह तलाशना शुरू कर दिया है। इससे पहले पिछले तीन साल में 7-8 बार रेहड़ियों को लेकर जगह तय करने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में मामला अटक गया। इसके चलते शहर में रेहड़ी वालों को कोई स्थाई जगह नहीं मिल पाई।

इससे जगह-जगह सड़कों पर रेहड़ी लगी रहती हैं। जिससे रास्ता बाधित हो जाता है। नगर परिषद रेहड़ी लगाने वालों के लिए जगह चयनित करने में लगा हुआ है। जगह चयनित होने के बाद रेहड़ियां एक-दो जगह पर लगवाई जाएंगी। जिससे व्यवस्था बनी रहे। सड़कों व गलियों में जगह-जगह रेहड़ियां घूमती न दिखें।

बस स्टैंड पर लगने वाली रेहड़ियों को लेकर नप ने पहले सिरसा रोड से आर्शीर्वाद पैलेस की ओर जाने वाली जगह पर लगवा दिया था। लेकिन आस-पास के लोगों के एतराज जताने व मामला कोर्ट में जाने के बाद वहां से रेहड़ियां हटवा दी गई। इसके बाद मार्केट कमेटी के अनाज मंडी की दीवार के साथ रेहड़ियां लगाने की बात हुई, लेकिन रेहड़ी वाले उस जगह को लेकर सहमत नहीं हुए। फतेहाबाद शहर में 300 से ज्यादा रेहड़ियां हैं। डीएसपी रोड के लाजपत चौक के पास सुबह से दोपहर तक रेहड़ियां लगती हैं। चूंकि सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं है, जिसकी वजह से यहां सुबह के समय जाम लगता है। हंस मार्केट व जवाहर चौक के पास भी दोपहर के बाद रेहड़ियों की भरमार लग जाती है। इसी तरह से बस स्टैंड के पीछे सुबह से रात 9 बजे तक 50 से ज्यादा रेहड़ियां खड़ी रहती हैं।

लोगों और रेहड़ी वालों दोनों को होगा सुविधा

रेहड़ी वालों के लिए जगह तलाश की जा रही है। जिससे किसी तरह का कोई विवाद न हो। इसके लिए शहर में ऐसी जगह चयनित की जाएगी, जहां पर रेहड़ी वालों को भी एतराज न हो, लोगों को भी सब्जी खरीदने के लिए दूर-दराज एरिया में न जाना पड़े। -मुकेश शर्मा, सीएसआई, नगर परिषद।

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