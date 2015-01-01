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फतेहाबाद:वेतन को लेकर नप प्रधान और एओ में टकराव, एओ ने डीएमसी को दी शिकायत

फतेहाबाद2 दिन पहले
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नगर परिषद के अकाउंट ऑफिसर ने नप प्रधान पर उनका तीन महीने का वेतन रोकने का आरोप लगाया है। इसे लेकर प्रधान दर्शन नागपाल व एओ मनी राम आमने-सामने हैं। जहां एओ वेतन न मिलने की बात कह रहे हैं वहीं प्रधान का कहना है कि एओ ऑफिस ही नहीं आते, इसलिए उनका वेतन रोका गया है। इस मामले को लेकर एओ ने डीएमसी को शिकायत दी है जबकि प्रधान ने एओ के खिलाफ डीसी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।

इस मामले में प्रधान दर्शन नागपाल ने बताया कि एओ का वेतन इसलिए रोका गया है कि वह कार्यालय में नहीं आ रहे थे। उन्होंने कार्यालय के हाजिरी रजिस्ट्रर में कहीं भी अपनी हाजिरी नहीं भरी हुई है। जब उनसे जवाब मांगा गया तो वह बोले कि उन्होंने अलग से रजिस्ट्रर लगवाया हुआ है। एओ की लापरवाही की शिकायत डीसी डॉ. नरहरि को दी गई है। वहीं उनका वेतन रोका गया है। दूसरी ओर एओ मनीराम ने बताया कि उन्होंने तीन महीने पहले एक गड़बड़ी के मामले की रिपोर्ट डीसी को दी थी। इसी के बाद नप के अन्य अधिकारियों द्वारा वेतन रोक लिया। पिछले तीन महीने से उसका वेतन रोका हुआ है। इस कारण उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बता दें कि तीन महीने पहले नप के खाते से करोड़ों रुपये निकालने को लेकर मामला उठा था। इस मामले में एओ ने अपनी रिपोर्ट बनाकर डीसी को भेज दी थी। जिसमें कहा गया था कि नप अधिकारियों ने नप के बैंक खातों से करोड़ों रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर करा दिए गए थे, जिसे लेकर कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। जबकि प्रधान का कहना था कि जिस राशि की बात की जा रही है वह नगर परिषद के खाते में ही है। बिना वजह मुद्दा बनाया गया है

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