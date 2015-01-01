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कोविड-19:आठ लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, भूना के व्यक्ति की मौत, डेंगू के 4 नए केस मिले

फतेहाबादएक घंटा पहले
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  • फतेहाबाद में 5, रतिया में 2, जाखल में मिला 1 पाॅजिटिव, 387 एक्टिव केस

शनिवार को जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी रही तथा केवल 8 लोगों की कोरोना रिपोर्ट ही पॉजिटिव आई। जबकि सांस की बीमारी से ग्रस्त भूना के 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक गुड़गांव में एडमिट था। वहीं ठीक होने पर 28 को डिस्चार्ज किया गया। वहीं जिले में 4 लोगों की डेंगू रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। डेंगू पॉजिटिव मिले 4 में से 2 लोग पंजाब के हैं तथा एक अहरवां व एक टोहाना का है।

जिले में अब तक डेंगू के 30 केस मिले चुके हैं इनमें से 15 जिले के तथा 15 जिले से बाहर के हैं। शनिवार को फतेहाबाद में 5 , रतिया में 2 तथा जाखल में 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला। इसी के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3310 हो गई है। इनमें से 2857 लोग ठीक हो चुके हैं तथा अब तक जिले में 66 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। अब जिले में कोरोना के 387 एक्टिव केस हैं।

भीड़ वाले क्षेत्रों में बरतें सावधानी

भीड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करें व मास्क लगा कर रखें। प्रदूषण के इस समय में महामारी फैल सकती है इसलिए सावधानी जरूरी है। -डॉ. हनुमान, डिप्टी सीएमओ।

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