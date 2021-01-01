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कोविड 19:रतिया में एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, जिले में 5 हुए एक्टिव केस

फतेहाबाद7 घंटे पहले
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रविवार को भी जिले में कोरोना का एक पॉजिटिव केस मिला है। जिले में आई 209 लोगों की रिपोर्ट में रतिया के एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ ही जिले में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4717 हो गई है। इनमें से 4594 लोग ठीक हो चुके हैं तथा अब तक जिले में 118 लोगों की मौत हो चुकी है।

जिले में अब कोरोना के 5 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। एक्टिव केसों में फतेहाबाद में 2 व रतिया में 3 केस हैं। जिले में अब 46 लोगों के सैंपलों की रिपोर्ट आनी बाकी है जो आज आएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाय जा रहा है।

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