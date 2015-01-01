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काउंसलिंग:उम्मीद सेंटर में 2 साल में की 5 हजार स्टूडेंट्स की काउंसलिंग काेई प्रेम प्रसंग में उलझा मिला ताे काेई गलत संगत में

फतेहाबादएक घंटा पहले
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शिक्षा विभाग द्वारा जिले में विद्यार्थियों की मानसिक परेशानियों को जानने व दूर करने के लिए बनाए गए उम्मीद काउंसलिंग सेंटर में पिछले दो साल में 5 हजार विद्यार्थियों की काउंसलिंग की गई है। काउंसलिंग के दौरान सामने आया कि कोई विद्यार्थी प्रेम प्रसंग के चलते पढाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा था तो कोई गलत संगत में फंस गया था। अन्य कई तरह की बातें सामने आई, जिसके बाद उन्हें इन चीजों से दूर रहने के तरीके बताए गए।

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बने उम्मीद काउंसलिंग सेंटर इंचार्ज राहुल ने बताया कि काउंसलिंग के दौरान करीब 200 विद्यार्थी ऐसे मिले, जिन्होंने पढ़ाई में मन न लगना, लड़की से प्यार होना व उसके धोखा दे देने की वजह से पढ़ाई पर फोकस न रख पाना, मायूस होना आदि बातें बताई। इन विद्यार्थियों की अच्छे से काउंसलिंग की गई। उन्हें समझाया गया कि किस तरीके से वह अपने दिमाग से उसे निकाल सकते हैं। वह पढ़ाई में ध्यान दें या दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताए। अकेले न रहे।

उम्मीद काउंसलिंग सेंटर के इंचार्ज राहुल जिले में अलग- अलग स्कूलों में जाकर एक घंटे तक कक्षा भी लेते हैं। जिसमें विद्यार्थियों को मानसिक परेशानी दूर करने बारे और अगर कोई विद्यार्थी किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहा है तो उसे उन्हें शेयर करने के लिए कहा जाता है।

गंभीर केस को किया जाता है विशेषज्ञों के पास रेफर

काउंसलिंग के दौरान अगर कोई गंभीर केस आता है यानि अगर किसी विद्यार्थी के मन में आत्महत्या या अन्य किसी प्रकार गंभीर समस्या से परेशान दिखता है तो उसे मनोरोग विशेषज्ञ के पास रेफर कर दिया जाता है।

600 विद्यार्थी बोले: अश्लील बातों से ध्यान भटकने लगा

करीब 600 विद्यार्थी ने बताया कि अश्लील चीजें व बातें सुनने-देखने के बाद उनका ध्यान भटकने लगा। वह विभिन्न तरह के गुप्त रोगों से ग्रस्त हो गए। इस कारण वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते और गलत- गलत ख्याल दिमाग में आते रहते हैं। उन्हें भी काउंसलिंग के जरिए समझाया गया कि किस तरह वह इस समस्या से निपट सकते हैं।

पढ़ाई में आ रही बाधा को दूर करना मकसद

जिले में दो साल में 5 हजार विद्यार्थियों की काउंसलिंग की गई है। इस दौरान कुछ विद्यार्थी प्रेम प्रसंग में फंसे हुए मिले तो कुछ गलत संगत में उनकी काउंसलिंग की गई व समस्या को दूर किया गया। अगर किसी विद्यार्थी को मानसिक किसी प्रकार की परेशानी है जो पढ़ाई के दौरान बाधा बन रही है तो वह उनसे मुलाकात कर सकता है। - राहुल, जिला मनोविज्ञान सलाहाकार, फतेहाबाद।

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