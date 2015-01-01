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दिवाली की तैयारी:पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश वापस लेने की मांग

फतेहाबादएक घंटा पहले
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दिपावली पर्व को लेकर जहां पटाखों की स्टॉलों को लेकर लोग प्रशासन के पास मंजूरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, इस बीच हरियाणा सरकार की ओर से पटाखों की बिक्री व बजाने पर प्रतिबंध लगाए जाने से पटाखा विक्रेता मायूस हो गए हैं। पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि इससे उन्हें लाखों का नुकसान होगा। प्रतिबंध के आदेश को वापस लेने की मांग को लेकर हरियाणा पटाखा एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश भर के पटाखा विक्रेता शनिवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से उनके आवास पर मिले।

डिप्टी सीएम से मिलने गए पटाखा विक्रेताओं में फतेहाबाद से नगर परिषद के पूर्व प्रधान वीरेंद्र नारंग, तरूण गोयल, वीरेंद्र नारंग बैटरी वाले, मोहन नारंग आदि ने कहा कि दीपावली पर्व के देखते हुए उन्होंने लाखों रुपये के पटाखे मंगवा लिए। अगर पटाखे बैन हो जाते हैं तो उन्हें लाखों रुपये का नुकसान होगा।

प्रतिबंध लगाने के आदेश को वापस लिया जाए ताकि वह लाखों के नुकसान से बच पाएं। प्रशासन द्वारा बीते दिन पटाखा स्टॉल लगाने वालों के लिए आवेदन मांगे गए थे। जिसके से पटाखा स्टॉल लगाने वाले लोगों ने सिटी थाने में पटाखा स्टॉल को लेकर एनओसी मांगी है। अब तक करीब 150 फाइलें आई हैं। ऐसे में सरकार की ओर से प्रतिबंध लगा देने से लोग परेशान हैं।

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