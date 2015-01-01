पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निर्देश:जिले में ग्राम सचिव की परीक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं: डीसी

फतेहाबाद4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 36 परीक्षा केंद्र बनाए, 9, 10 जनवरी को 6995 परीक्षार्थी देंगे पेपर

डीसी डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 9 व 10 जनवरी को जिला में आयोजित होने वाली ग्राम सचिव की परीक्षाओं को नकल रहित, पारदर्शिता सहित शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी पुख्ता प्रबंध करें। डॉ. बांगड़ ने कहा कि परीक्षाओं को नकल रहित व पारदर्शिता सहित सम्पन्न करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करें। उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोविड-19 का संक्रमण न हो, इसके लिए भी परीक्षा केंद्रों पर उचित प्रबंध किए जाएं।

उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि ग्राम सचिव की परीक्षा को लेकर जिला में 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में आगामी 9 व 10 जनवरी को सुबह व शाम दोनों सत्रों में 6995 परीक्षार्थी परीक्षा देने आएंगे। उन्होंने कहा कि सुबहकालीन की परीक्षा साढ़े 10 बजे से 12 बजे तक तथा सायंकालीन परीक्षा 3 बजे से साढ़े 4 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी।

सुबह की परीक्षा के लिए परीक्षार्थी सुबह साढ़े 8 बजे तथा सायंकालीन परीक्षा के लिए एक बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा को सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे, जैमर इत्यादि लगाए जाएंगे। जिले में बने सभी 36 परीक्षा केंद्र शहर के स्कूलों व कॉलेजों में ही बनाए गए हैं। इस अवसर पर एचएसएससी सदस्य अमर सौदा, डीईओ दयानंद सिहाग, डीएसपी दलजीत सिंह बैनीवाल, राज कुमार मेहता, वेदबाला आदि मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें