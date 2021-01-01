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किसान आंदोलन का राजनीति पर असर:किसानों की महापंचायत में पूर्व विधायक दौलतपुरिया ने छोड़ी भाजपा, संगठन अब दूसरे नेताओं के गांवों में भी करेंगे पंचायत

फतेहाबाद7 घंटे पहले
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फतेहाबाद। दौलतपुरिया की गाड़ी पर किसान संगठन का का झंडा लगाते किसान। - Dainik Bhaskar
फतेहाबाद। दौलतपुरिया की गाड़ी पर किसान संगठन का का झंडा लगाते किसान।
  • संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले खेती बचाओ संघर्ष समिति ने की महापंचायत, दौलतपुरिया बोले: किसानी मेरा वजूद, आज से छोड़ रहा हूं
  • पार्टीगाड़ी से भाजपा की झंडी उतार किसान एकता का लगाया झंडा

कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के तहत राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं। किसान संगठन अब राजनेताओं के गांवों में महापंचायतें कर उन्हें किसान आंदोलन के समर्थन में भाजपा-जजपा से इस्तीफा देने का दबाव बनाएंगे। इसकी शुरूआत रविवार को गांव दौलतपुर से शुरू की गई।

इसमें विधानसभा चुनाव में इनेलो छोड़ भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने किसानों की मांग पर भाजपा से इस्तीफा दे दिया। उनके इस इस्तीफे के बाद जिले के भाजपा-जजपा विधायकों व नेताओं पर दबाव बढ़ गया है। जिले में बलवान सिंह पहले भाजपा नेता हैं, जिन्होंने किसानों के समर्थन में पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है।

इसके बाद किसान नेताओं ने उनकी गाड़ी पर लगे भाजपा के झंडे को उतार दिया। दौलतपुरिया ने यहां तक कहा कि किसान ही मेरा वजूद है और किसान व किसानी को बचाने के लिए आंदोलन में उनकी जिस प्रकार की जिम्मेदारी संयुक्त किसान मोर्चा लगाएगा, वह उसे निभाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर खेती बचाओ संघर्ष समिति की ओर से गांव दौलतपुर में एक महापंचायत का आयोजन किया गया।

इस महापंचायत में भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक बलवान दौलतपुरिया को भी बुलाया और उनके समक्ष किसान हित में भाजपा छोड़ने की मांग रखी। महापंचायत में पूर्व विधायक दौलतपुरिया ने स्वयं को किसान पहले, बाद में राजनेता बताते हुए किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए भाजपा छोड़ने की घोषणा की।

संयुक्त किसान मोर्चा नेताओं व खेती बचाओ संघर्ष समिति प्रधान जरनैल सिंह मलवाला ने बलवान सिंह को किसानी सरोपा पहनाकर व उनकी गाड़ी से भाजपा की झंडी उतार किसानी एकता का झंडा लगाकर उनका आभार प्रकट किया। महापंचायत में गांव दौलतपुर के अलावा आसपास के गांवों के भी सैकंडों किसान-मजदूर शामिल हुए और उन्होंने पूर्व विधायक के इस निर्णय की सराहना करते हुए इसे आंदोलन की मजबूत कड़ी करार दिया।

पूर्व विधायक कृषि कानूनों पर सरकार को लिखते रहे पत्र

महापंचायत को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक बलवान दौलतपुरिया ने कहा कि बेशक वे भाजपा का हिस्सा थे, लेकिन केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का उन्होंने भाजपा में रहते हुए भी कभी समर्थन नहीं किया। उन्होंने सोशल मीडिया व अन्य तरीकों से कृषि कानूनों को वापस लेने बारे अपनी आवाज उठाई। उन्होंने 26 जनवरी को लाल किला पर हुए पूरे प्रकरण को केंद्र सरकार द्वारा मजबूत होते किसान आंदोलन को दबाने की बड़ी साजिश करार दिया।

उन्होंने कहा कि जिस दीप सिंधु ने लाल किले पर एक धर्म का झंडा फहराकर खुलेआम भारी पुलिस बल के होते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, बताया कि उसने और उसके साथियों ने झंडा फहराया है, बावजूद इसके सरकार का उस पर कोई कार्रवाई न करना, भाजपा की इस साजिश को बेनकाब करता है। उन्होंने कहा कि इसी दीप सिंधु ने भाजपा के गुरदासपुर प्रत्याशी सन्नी दयोल के चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी और पीएम हाउस तक में नरेन्द्र मोदी जी संग उनके चित्र वायरल है।

अब विधायकों और पूर्व विधायकों से इस्तीफा मांगा जाएगा

महापंचायत में किसान नेताओं ने दौलतपुर गांव से आंदोलन का नया बिगुल बजा है, अन्य गांवों की पंचायतों को भी एकजुटता के साथ उसे आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए भाजपा व जजपा विधायकों के अलावा पूर्व विधायकों के गांवों में जाकर लोगों को इस मुहिम के लिए जागरूक करना होगा, जिसमें इन नेताओं से इस्तीफा मांगा जाएगा।

इसके लिए जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह के गांव मामुपूर, रतिया विधायक लक्ष्मण नापा के गांव जल्लोपुर, फतेहाबाद विधायक दुड़ाराम के गांव एमपी रोही, पूर्व विधायक रविंद्र बलियाला के गांव बलियाला, टोहाना विधायक देवेंद्र बबली के गांव आदि में इसी तरह की महापंचायत कर लोगों को जागरूक करना होगा। किसानों के समर्थन में आने का दबाव बनाना चाहिए।

ये रहे मौजूद
इस अवसर पर गुरदीप अमृतसरिया, मनदीप नथवान, रविंद्र सिंह हिजरावां खुर्द, चांदीराम कडवासरा, बंसी लाल जांडवाला, राजिंद्र चहल, रविंद्र कसवां, धर्मपाल फूलां, गुलाब सूंडा कृष्ण नूनिया, रामचंद्र शहनाल, एडवोकेट भरत सिंह परिहार, जिप पार्षद प्रतिनिधि जोगेंद्र सिहाग, एडवोकेट देवेंद्र कसवां, राम जाट, जगबीर तूर, प्रहलाद सिंह, अनिल बैनीवाल उपस्थित रहे।

जजपा युवा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ग्रामीण दिल्ली रवाना

फतेहाबाद| किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए गांव बिराबदी के ग्रामीणों ने भी एकजुट होकर पंचायत की। सर्वजन पंचायत उपरांत ग्रामीणों ने किसान आंदोलन में भागीदारी करने के लिए दिल्ली रवाना होने का निर्णय किया। दिल्ली कूच करने वाले जत्थे को जजपा युवा जिलाध्यक्ष अजय संधु ने किसानी झंडी दिखाकर रवाना किया। युवा जजपा जिलाध्यक्ष अजय संधु ने कहा कि आज अन्नदाता का भविष्य खतरे में और वह दो महीने से दिल्ली में एकजुट होकर अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहा है।

आज जो हालात बने हैं, उसमें सभी को राजनीतिक सोच से उपर उठकर आपसी भाईचारे का परिचय देते हुए इस आंदोलन को समर्थन देने की जरूरत है। इस अवसर पर पूर्व सरपंचद पलविंद्र सिंह, निरमल सिंह, पंच कुलबीर सिंह, यशपाल सिंह, गुरविन्द्र संधु, जतिन्द्र सिंह, अमन सेठी, गुरजीत सिंह, गुरमीत सिंह आदि उपस्थित रहे।

किसान आंदोलन के लिए काम करेंगे : बलवान सिंह

बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि आगे वह किस राजनीतिक दल से जुड़ेंगे, इस बारे में अभी फैसला नहीं लिया है। फिलहाल वह किसान आंदोलन के लिए काम करेंगे। किसानों के साथ रहेंगे। समय व परिस्थितियों के अनुसार आगे का फैसला लेंगे

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