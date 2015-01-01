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फतेहाबाद:आज से तीन दिन तक बंद रहेगी अनाज मंडी

फतेहाबाद4 घंटे पहले
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दीपावली पर्व के चलते शहर की अनाज मंडी आज से तीन दिन बंद रहेगी। इस दौरान किसान शुक्रवार, शनिवार व रविवार को मंडी में अपनी फसल लेकर ना आएं। अनाज मंडी में धान की खरीद सोमवार से तथा नरमे की खरीद मंगलवार से फिर से शुरू होगी। यहां बता दें कि जिले में अब तक 5 लाख 31 हजार 616 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, जिसमें से फूड सप्लाई ने 165434 मीट्रिक टन, हैफेड ने 185029 मीट्रिक टन, एचडब्ल्यूसी ने 179186 मीट्रिक टन तथा एफसीआई ने 1967 मीट्रिक टन की खरीद की है।

इसके अलावा जिला की मंडियों व खरीद केंद्रों से अभी तक 4 लाख 88 हजार 391 मीट्रिक टन धान की फसल का भी उठान किया गया है। जिसमें फूड सप्लाई ने 147181 मीट्रिक टन, हैफेड ने 177049 मीट्रिक टन, एचडब्ल्यूसी ने 162194 मीट्रिक टन तथा एफसीआई ने 1967 मीट्रिक टन धान की फसल का उठान किया गया है।

वहीं जिला में अब तक 2 लाख 98 हजार 345 क्विंटल कॉटन फसल की खरीद की गई है, जिसमें फतेहाबाद मंडी से 88 हजार 205 क्विंटल, भट्टू कलां मंडी से 67 हजार 131 क्विंटल, भूना मंडी से 1 लाख 38 हजार 553 क्विंटल, रतिया मंडी से 2634 क्विंटल, टोहाना मंडी से 1605 क्विंटल तथा जाखल मंडी से 217 क्विंटल की खरीद हुई है। इसके अलावा जिला में 10804 क्विंटल बाजरा फसल की खरीद हुई है।

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