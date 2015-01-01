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कृषि:8% से अधिक नमी के चलते नहीं हुई मूंगफली की खरीद, जिले में धान का 88 प्रतिशत हो रहा उठान

फतेहाबाद3 घंटे पहले
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  • जिले में 2.09 लाख क्विंटल कॉटन फसल की हो चुकी खरीद, भूना में सबसे अधिक बिका नरमा

जिले में मूंगफली फसल की सरकारी खरीद नहीं होने के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि खरीद एजेंसी के अधिकारी उनकी फसल में अधिक नमी दिखाकर खरीद नहीं कर रहे हैं। उधर एजेंसी के कर्मचारियों ने कहा कि मंडी में आई मूंगफली की फसल में नमी की मात्रा 8 फीसदी से अधिक है जिसके चलते वे खरीद नहीं कर पा रहे हैं।

जिले में वीरवार को मूंगफली की बिल्कुल भी खरीद नहीं हुई। वहीं पिछले तीन दिनों में जिले में 2370 क्विंटल मूंगफली की खरीद हुई थी। वहीं जिले में धान की फसल की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। तथा जिले में 88 फीसदी उठान हो रहा है। मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार जिले में अब तक 4 लाख 45 हजार 842 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, जिसमें से फूड सप्लाई ने 1 लाख 41 हजार 107 मीट्रिक टन, हैफेड ने 1लाख 64 हजार 285 मीट्रिक टन, एचडब्ल्यूसी ने 1लाख 38 हजार 503 मीट्रिक टन तथा एफसीआई ने 1947 मीट्रिक टन की खरीद की है।

किस एजेंसी ने कितनी फसल का किया उठान
जिला की मंडियों व खरीद केंद्रों से अभी तक 3 लाख 93 हजार 288 मीट्रिक टन धान की फसल का भी उठान किया गया है। जिसमें फूड सप्लाई ने 1 लाख 17 हजार 956 मीट्रिक टन, हैफेड ने 1 लाख 49 हजार 528 मीट्रिक टन, एचडब्ल्यूसी ने 1 लाख 24 हजार 7 मीट्रिक टन तथा एफसीआई ने 1797 मीट्रिक टन धान की फसल का उठान किया गया है।
एमएसपी पर बिक रहा नरमा, अब तक इतनी हुई खरीद जिले में अब तक 2 लाख 9511 क्विंटल कॉटन फसल की खरीद की गई है। जिसमें फतेहाबाद मंडी से 63 हजार 342 क्विंटल, भट्टू कलां मंडी से 35 हजार 442 क्विंटल, भूना मंडी से 1 लाख 6731 क्विंटल, रतिया मंडी से 2450 क्विंटल, टोहाना मंडी से 1329 क्विंटल तथा जाखल मंडी से 217 क्विंटल की खरीद हुई है। इसके अलावा फतेहाबाद अनाज मंडी से 10 हजार 233 क्विंटल बाजरा की खरीद हुई है।

जानिए अधिकारियों ने मूंगफली खरीद नहीं होने के ये दिए तर्क
मूंगफली खरीद एजेंसी हैफेड के डीएम मांगेराम ने बताया कि मूंगफली की खरीद हैफेड एजेंसी द्वारा की जा रही है। खरीदी गई फसल को दूसरी एजेंसी वेयरहाऊस के गोदाम में लगाया जाता है। तथा मूंगफली की यह फसल नेफेड एजेंसी के लिए खरीदी जा रही है। इसके चलते यदि हैफेड 8 फीसदी से अधिक नमी की फसल खरीद भी ले तो वेयरहाऊस उसे गोदाम में नहीं लगावाएगा। और यदि अधिक नमी की फसल की खरीद की गई तो नेफैड उसे लेने से इनकार भी कर सकता है। इसलिए हैफेड 8 फीसदी से अधिक नमी वाली फसल की खरीद नहीं कर रहा है।

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