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समस्या:शहर में बढ़ रहा अतिक्रमण, ईओ बोले- हमारे पास नहीं हैं कर्मचारी

फतेहाबादएक घंटा पहले
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  • नगर परिषद की टीम ने मल्टीलेवल पार्किंग के सामने से हटवाई स्टॉल

त्यौहारी सीजन शुरू होने के साथ ही बाजारों में सड़क किनारे स्टॉल लगने व भारी वाहनों के आवागमन बढ़ने के साथ ही अतिक्रमण की समस्या बढ़ती जा रही है। शनिवार को नगर परिषद ने थाना रोड के बाहर लगी पार्किंग के पास लगी स्टॉलों को हटवा दिया लेकिन शहर के विभिन्न सड़कों पर हुए अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया है। नप अधिकारियों का कहना है कि उनके पास कर्मचारियों की कमी है, जिसके चलते इस पर कार्रवाई कर पाना संभव नहीं है।

ट्रैफिक पुलिस द्वारा बाजार के बीचों- बीच सेंट्रल पार्किंग बनाई हुई है। ताकि दोनों तरफ वाहनों का आवागमन हो सके। लेकिन त्यौहारी सीजन के चलते जहां दुकानदार अब अपने सामान को बाहर रखने लगे हैं वहीं प्रचार के लिए बोर्ड भी सड़क किनारे रखने लगे हैं। जिससे वहां से वाहनों को निकलने में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि पुलिस की ओर से बाजार में भारी वाहनों की एंट्री रोक रखी है, इसके लिए नाके लगाए गए हैं, लेकिन बीच की गलियों से निकल कर आने वाले वाहन परेशानी बढ़ा रहे हैं। दूसरे स्टॉल की तादाद बढ़ती जा रही है।

थाना रोड से ही स्टॉल हटवा लौट गई टीम

नप की टीम शनिवार को अतिक्रमण हटाने के लिए थाना रोड पर पहुंची, लेकिन थाना रोड के पास बनी पार्किंग के बाहर लगी स्टॉल हटवाकर वहां से वापस लौट गई। जबकि अतिक्रमण शहर के हर बाजार में हैं। दूसरे सड़क पर रेहड़ियां होने से समस्या और बढ़ जाती है।

अतिक्रमण हटाने को अलग से टीम चाहिए

शहर में अतिक्रमण की समस्या है, लेकिन हमारे पास अतिक्रमण हटवाने के लिए अलग से कर्मचारी नहीं है। सफाई कर्मियों से ही बाजार से सामान हटवाते हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर डीसी को पत्र लिखा जाएगा। जितेंद्र कुमार, ईओ, नगर परिषद।

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