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कृषि कानूनों का विरोध:जिले में 10 जगह लगे जाम, दो से चार घंटे तक बाधित रहे नेशनल और स्टेट हाईवे, पुलिस ने वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से निकाला

फतेहाबादएक घंटा पहले
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रतिया। संजय गांधी चौक में नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर बैठे किसान।
  • रतिया एरिया में सबसे ज्यादा चार जगह किसानों ने लगाया जाम, जिससे पंजाब और हरियाणा मार्ग बाधित रहा
  • जेबीटी व बीएड के परीक्षार्थियों को झेलनी पड़ी परेशानी, लोगों को पैदल ही जाम को क्राॅस कर शहर में आना-जाना पड़ा

कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों की ओर से जिलेभर में 10 जगह जाम लगाए। यह जाम 2 दो 4 घंटे तक नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे मार्गों पर लगाए गए। फतेहाबाद शहर में जाम नहीं लगा, इसके अलावा टोहाना, रतिया, जाखल, भूना व कुलां में किसान संगठनों ने इन कृषि कानूनों का विरोध किया व इसे वापस लेने की मांग रखी।

जाम लगने से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम को देखते हुए पुलिस ने वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से डायवर्ट कर निकाला। कृषि कानूनों के आने के बाद से ऐसा दूसरी बार है कि जब जिले में एक साथ कई जगहों पर जाम लगे हुए हैं। रतिया में जाम में फंसी एबुलेंस को किसानों ने धरने के बीच से निकालवाया।

किसान संगठनों द्वारा फतेहाबाद की लालबत्ती चौक पर जाम लगाए जाने की सूचना थी, जिसे लेकर पुलिस बल तैनात भी रहा, लेकिन कुछेक किसान कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर वापस चले गए, किसी तरह का कोई विरोध नहीं जताया। वहीं जिले भर में कहीं भी किसी तरह की झड़प की सूचना नहीं मिली, किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से जाम लगाए।

जाम दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चला
किसानों हरियाणा व पंजाब को जोडऩे वाले फतेहाबाद-भीखी नेशनल हाईवे पर संजय गांधी चौक, तहसील के पास रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने, गांव अहरवां में बस स्टैंड पर नेशनल हाईवे जाम रखा। चौथी जगह गांव खूनन में हरियाणा पंजाब को जोडऩे वाले रतिया-सरदूलगढ़ रोड पर जाम लगाया। एंबुलेंस, जेबीटी व बीएड की परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राओं को परेशानी हुई। जाम में खेती बचाओ संघर्ष समिति, किसान संघर्ष समिति, कोर कमेटी, देहाती मजदूर सभा, जम्हूरी किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, हरियाणा छात्र यूनियन, सीटू के संगठनों ने भाग लिया। नेतृत्व किसान संघर्ष समिति के प्रदेश कन्वीनर मनदीप नथवान, जिला पार्षद रामचंद्र शहनाल, जरनैल सिंह मलवाला ने किया।इस मौके पर निर्भय सिंह रतिया, निर्मल बाड़ा, जसपाल सिंह, पूर्व सरपंच कुलदीप चिम्मों, नछतर खोखर, शेर सिंह खोखर भी मौजूद थे।

जानिए ऐसे डायवर्ट किया रूट
व्यवस्था को संभालने के लिए तहसीलदार विजय मोहन, नायब तहसीलदार हरभन सिंह, डीएसपी सुभाष बिश्रोई, सदर थाना प्रभारी रुपेश चौधरी, शहर थाना प्रभारी कुलदीप गढ़वाल, यातायात प्रभारी इंद्राज बाना को तैनात किया हुआ था। पुलिस की तरफ से फतेहाबाद से बुढलाड, बरनाला, मानसा, सरदूलगढ व रतिया आने वाले वाहनों को भरपूर के रास्ते रत्ताखेड़, लाली व रतिया शहर व पंजाब की तरफ भेजा। ऐसे ही फतेहाबाद से टोहाना, पटियाला जाखल, चंडीगढ व भूना जाने वाले वाहनों को हमजापुर से शहनाल, सुखमनपुर, मुंशीवाली के रास्ते से टोहाना रोड पर निकाला गया। शहर के वाहनों को अनाज मंडी व माडल टाउन के रास्ते भेजा गया।

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