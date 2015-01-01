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मौसम:9 डिग्री तक पहुंचा रात का पारा, सुबह के समय बढ़ी ठिठुरन, दिन में तेज धूप से राहत

फतेहाबादएक घंटा पहले
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बीते दिनों हुई बरसात व ओलावृष्टि के बाद से चल रही उतर-पश्चिमी हवाओं के चलते रात के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। वीरवार की रात को तापमान 9 डिग्री तक पहुंचने के चलते शुक्रवार सुबह खूब ठंड रही। वहीं सुबह के समय हल्की धुंध भी रही। शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया।

यहां बता दें कि जिले में इन दिनों गेहूं की बिजाई का काम चल रहा है क्योंकि गेहूं की बिजाई के सही समय लगभग पूरा होने को है। इसके बाद यदि कोई किसान बिजाई करेगा तो विभाग उसे पछेती वैरायटी की बिजाई करने की सलाह दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक जिले में मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा तथा उतर-पश्चिमी हवाएं चलने से तापमान में और गिरावट आएगी।

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