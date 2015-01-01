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कोविड-19:संक्रमित बुजुर्ग की मौत से आंकड़ा 112 पर पहुंचा, अब जिले में 174 एक्टिव केस

फतेहाबाद4 घंटे पहले
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वीरवार को भी कोरोना संक्रमित भट्‌टू के 85 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग पहले से ही अस्थमा की बीमारी से ग्रस्त था तथा अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था। जिले में यह 112वीं मौत है। वहीं वीरवार को जिले में 11 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई जबकि ठीक होने पर 20 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। इसी के साथ ही जिले में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4568 हो गई है। इनमें से 4282 लोग ठीक हो चुके हैं। अब जिले में 174 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। वीरवार को जिले में फतेहाबाद में 5, रतिया व बडोपल में 1-1 तथा भूना व भट्‌टू में 2-2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई।

विद्यार्थियों को गांवों में मेडिकल पत्र मिलने शुरू, वीरवार को 1563 पहुंचे स्कूल
स्कूल खुलने के चौथे दिन वीरवार को जिले के कई गांवों में विद्यार्थियों को गांव के ही उप स्वास्थ्य केंद्र व डिस्पेंसरियों में प्राथमिक जांच के बाद मेडिकल पत्र जारी किए गए। जिसके चलते स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। वीरवार को जिले भर में 10वीं व 12 वीं कक्षाओं के 1563 विद्यार्थी स्कूलों में पहुंचे। बता दें कि इससे पहले जिले के प्रतिदिन 1 हजार से भी कम विद्यार्थी स्कूल आ पा रहे थे क्योंकि स्कूल आने से पहले मेडिकल पत्र होना जरूरी था।

वीरवार को गांव मोचीवाली सहित गई गांवों में विद्यार्थियों को मेडिकल पत्र जारी किए गए जिनमें लिखा गया था कि विद्यार्थी में कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण जैसे खांसी, जुकाम व बुखार आदि नहीं हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लेने भी शुरू कर दिए हैं। वीरवार को जिले के कई गांवों में स्कूलों व उप स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचे बच्चों के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए।

कई गांवों में डिस्पेंसरियों में विद्यार्थियों को मेडिकल पत्र मिलने से बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके अलावा विद्यार्थियों के कोरोना टेस्ट भी किए जा रहे हैं। सभी बच्चों से अपील है कि वे कोविड-19 के सभी नियमों की पालना जरूर करें। -दयानंद सिहाग, डीईओ।

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