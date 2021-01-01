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टीम का विरोध:दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान में लेट पहुंची पुलिस, नगर परिषद कर्मचारियाें से भिड़े रेहड़ी संचालक

फतेहाबाद2 घंटे पहले
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हंस मार्केट में दुकानदार व रेहड़ी वाले आपस में कहासुनी करते हुए। - Dainik Bhaskar
हंस मार्केट में दुकानदार व रेहड़ी वाले आपस में कहासुनी करते हुए।
  • रेहड़ी वालों के हंगामा करने पर आधे दुकानदार नप कर्मचारियों के समर्थन में आए, नगर परिषद अधिकारियों ने पुलिस को दी शिकायत

नगर परिषद की ओर से दूसरे दिन भी हंस मार्केट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। टीम की ओर से सुबह 10 बजे यह कार्रवाई की गई। इस दौरान टीम ने सब्जी की रेहड़ी वालों को वहां से हटाना चाहा तो उन्होंने नप कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज की। इस बीच आस-पास के कुछ दुकानदार नप की टीम के पक्ष में आए तो रेहड़ी वालों ने उन दुकानदारों के साथ झगड़ा शुरू कर दिया।

नप की टीम ने गाली-गलौज करने वालों के खिलाफ बस स्टैंड चौकी पुलिस में शिकायत दी। वहीं नप की दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान भी पुलिस नदारद दिखी। हालांकि दोपहर को ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी खानापूर्ति के लिए हंस मार्केट एरिया में खड़ी रही, लेकिन जब कर्मचारियों के साथ रेहड़ी वालों का झगड़ा हुआ, उस समय पुलिस वहां नहीं थी।

नप की टीम मंगलवार को अतिक्रमण हटाने के बाद अगले दिन फिर हंस मार्केट में पहुंची। इस दौरान सड़क पर जगह-जगह रेहड़ियां लगी हुई थी। कुछ लोगों ने स्टॉल भी लगा रखी थी। नप की टीम ने रेहड़ी व स्टॉल हटाने को कहा। जिस पर एक बार सामान हटा लिया गया, लेकिन टीम के जाते ही दोबारा से स्टॉल व रेहड़ियां लग गई। इसकी जानकारी मिलने पर दोबारा से टीम मौके पर पहुंची।

दुकानदारों के साथ भी रेहड़ी वालों ने किया विवाद, बोले- नहीं हटाएंगे रेहड़ियां

नप के सफाई दरोगा ईश्वर, महेश कुमार, हीरालाल सहित अन्य कर्मचारी रेहड़ी वालों को हंस मार्केट से हटाने के लिए पहुंचे तो रेहड़ी वालों ने नप कर्मचारियों के साथ तू-तड़ाक शुरू कर दी। रेहड़ी संचालक राजू, मंगा, निशान सिंह ने रेहड़ी वालों को इकट्ठा करते हुए कहा कि वह रेहड़ी नहीं हटाएंगे जो करना है, वह कर लो। वहीं गाली गलौज शुरू कर दी।

रेहड़ी वालों द्वारा कर्मचारियों पर दबाव बनाते व गाली गलौज करते देख आस-पास के कुछ दुकानदार भी नप की टीम के पक्ष में आ गए। उन्होंने कहा कि एक तो वह रेहड़ी सड़क पर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस पर रेहड़ी वाले दुकानदारों के साथ भी झगड़ने करने लगे। इसके बाद मामले की सूचना बस स्टैंड चौकी पुलिस कर्मचारियों को दी गई तो वह मौके पर पहुंचे।

आधे दुकानदार रेहड़ी वालों के समर्थन में, लेते हैं किराया

कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो स्टॉल व रेहड़ी हंस मार्केट में लगवाना चाहते हैं। चूंकि वह उनसे अपनी दुकानों के सामने स्टॉल व रेहड़ी लगाने की एवज पर किराया लेते हैं। वहीं कुछ दुकानदार ऐसे है जो रुपये नहीं लेते हैं। वह रेहड़ी वालों से परेशान है। ऐसे में दुकानदार भी गुटों में बंटे हुए हैं।

अतिक्रमण किया तो होगा सामान जब्त: सीएसआई

अतिक्रमण करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उनका सामान जब्त होगा। कोई मनमानी करता है तो वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीम के साथ गाली- गलौच करने पर पुलिस को शिकायत दी है।'' -मुकेश शर्मा, सीएसआई, नप।

सुबह गए थे, नप ने दोबारा सूचना नहीं दी: एसएचओ

सुबह हमारी टीम अतिक्रमण हटवाने के दौरान साथ थी। दोबारा जब नप ने कार्रवाई की तो हमें सूचना नहीं दी। दोपहर के बाद हंस मार्केट में जिप्सी खड़ी कर दी थी।'' -सुखदेव सिंह, एसएचओ, ट्रैफिक एसएचओ।

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