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नगर पालिका बजट:एक साल बाद जाखल नगर पालिका का 4 करोड़ 90 लाख रुपए का बजट पारित

फतेहाबाद2 घंटे पहले
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  • नगर पालिका आयुक्त ने जारी किया बजट, कार्यालय के कई काम रुके हुए थे

जाखल मंडी नगरपालिका का वार्षिक बजट पारित हो गया है। वर्ष 2020-21 के लिए बजट पिछले 1 साल से पारित नहीं हो पा रहा था। जिस कारण कार्यालय की तमाम कार्यप्रणाली ठप पड़ी थी। ऐसे में उपायुक्त फतेहाबाद ने इस मामले पर विशेष संज्ञान लेते हुए नगर पालिका आयुक्त को निर्देश दिए। जिसके बाद नगर पालिका का 4 करोड़ 90 लाख रुपए का बजट पारित कर दिया गया है।

जाखल मंडी नगर पालिका का वार्षिक बजट पारित न होने के कारण 1 अप्रैल 2020-21 से ऑफिस के कार्य अधर में लटक रहे थे। नगरपालिका के अधीन किए जाने वाले अगर विकास कार्यों को छोड़ दें तो ऑफिस कार्य के लिए भी दुकानदार अपने-अपने भुगतान के लिए पिछले लंबे समय से चक्कर काट रहे थे।

ऐसे में जहां आम दुकानदारों व लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था वही नगर पालिका कार्यालय के कर्मचारियों को भी बजट के कारण काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। हालांकि इस बजट से विकास कार्य नहीं करवाए जाएंगे, लेकिन नगरपालिका के अधीन हुए मूलभूत खर्चों का भुगतान हो पाएगा।

नगर पालिका लेखाकार ज्योति ने बताया कि पिछले 1 साल से जाखल मंडी की सफाई व्यवस्था के लिए उपकरण ट्रैक्टर ट्राली के लिए डीजल का खर्चा, स्टेशनरी, फर्नीचर अन्य सभी प्रकार के खर्चों का भुगतान भी रुका हुआ था।

कार्यप्रणाली को मिलेगी गति, लोगों को होगा लाभ

पिछले 1 साल से नगरपालिका का बजट पारित नहीं हो पा रहा था। जिसे लेकर अधिकारियों को कई बार अवगत भी करवाया गया। ऐसे में अब जिला प्रशासन की ओर से बजट पारित किया गया है। जिससे कार्यालय की तमाम कार्यप्रणाली को गति मिलेगी। इसका सीधा लाभ आम लोगों को मिलेगा।'' -सीमा गोयल, प्रधान, नगर पालिका जाखल।

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