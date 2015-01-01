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हमला:घर के आगे लघुशंका करने से रोका तो बरसाईं ईंटें, सीसीटीवी में मामला कैद

फतेहाबाद4 घंटे पहले
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गुरुनानकपुरा मोहल्ले में बुधवार रात को पड़ोसी ने घर के बाहर युवक को लघुशंका करने से रोका तो युवक ने अपने साथियों को बुला उक्त परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान ईंटें भी बरसाई गई। यह पूरा मामला घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने हमलावर युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में राजेंद्र ने बताया कि उनका घर के पास ही प्लाॅट है।

पड़ोस में रहने वाले विजय नारा के पास हर रोज लड़के आते रहते हैं। एक दिन पहले ही उनके घर आया एक युवक प्लॉट के सामने लघुशंका करने लगा। लेकिन उसे रोक दिया। गुरुवार को फिर उसके यहां एक लड़का आया, वह भी लघुशंका करने लगा तो उसे डांट दिया। आरोप है कि इसी बात को लेकर पड़ोसी विजय नारा ने अपने घर आए सभी साथियों को इकट्‌ठा किया और अचानक से राजेंद्र घर के पर हमला कर दिया।

पहले घर की दीवार पर रखे गमले तोड़ दिए। इसके बाद राजेंद्र को पत्थर उठाकर मारने की कोशिश की। राजेंद्र के साथ मारपीट करने लगे तो उसका बेटा अभिषेक बीच- बचाव करने आया तो उस पर भी युवक ने धावा बोल दिया। इस दौरान युवकों ने गली में ईंटें बरसानी शुरू कर दी। इस हमले के दौरान परिवार के सभी लोग घर में घुस गए। आरोप है कि घर में घुसकर भी मारपीट करने की कोशिश की। यह पूरा मामला गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।

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