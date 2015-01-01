पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

रिपोर्ट:पानी व सीवरेज के बिल नहीं भर रहे शहरवासी, 5 करोड़ बकाया

फतेहाबादएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
फतेहाबाद। शहर में पानी के बिल बांटने के लिए पहुंची जनस्वास्थ्य विभाग की टीम।
  • इंद्रपुरा बकायादारों में पहले नंबर पर, मॉडल टाउन के12 लाख से ज्यादा पेंडिंग

शहर के विभिन्न मोहल्लों के लोग सीवरेज व पानी के बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। जिसके चलते उनका जनस्वास्थ्य विभाग की ओर करीब 5 करोड़ रुपये का बिल बकाया है। यह बिल पिछले लंबे समय से नहीं भरा जा रहा है। खास बात यह है कि विभाग की ओर से 31 तक अपना बकाया बिल भुगतान करने पर 25 प्रतिशत छूट का ऐलान भी किया था।

लेकिन उसका फायदा नियमित बिल भुगतान करने वालों ने ही उठाया, लंबे समय से बकायादार व डिफाल्टर उपभोक्ताओं ने अभी तक बिल नहीं भरा है। अब विभाग की ओर से ऐसे लोगों के कनेक्शन काटने का अभियान चलाया जाएगा।पानी व सीवरेज बिल भुगतान करने में आनाकानी करने वाले एरिया में शहर का पॉश एरिया मॉडल टाउन भी शामिल है। मॉडल एरिया के उपभोक्ताओं का करीब 12 लाख रुपये का बिल पेंडिंग है।

वार्ड एक व दो में 40 लाख रुपये बकाया, 5 सालों से नहीं भरा बिल

वार्ड नंबर एक व दो में आने वाले शक्ति नगर व इंद्रपुरा मोहल्ला एरिया के लोगों की ओर से जनस्वास्थ्य विभाग का करीब 24 लाख 82 हजार के बिल पेंडिंग है। इसी तरह से शक्ति नगर का 15 लाख 9 हजार का बकाया है। यहां के कुछ लोगों ने 5-6 साल से बिल का भुगतान नहीं किया है।

भूना रोड पर 6 में से दो सर्विस स्टेशन ही मंजूर बाकी अवैध

भूना रोड पर 6-7 सर्विस स्टेशन है, लेकिन इसमें से मंजूरशुदा केवल दो ही हैं। ऐसे में विभाग अब इन सर्विस स्टेशनों पर भी कार्रवाई करने का निर्णय ले चुका है। इसी तरह से शहर में काफी अवैध कनेक्शन हैं। इन कनेक्शनों को भी काटने का अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए तैयारी की जा चुकी है। विभाग की मानें तो सोमवार से बकायादार उपभोक्ताओं को नोटिस जारी का तय समय में अपने पेंडिंग बिल के भुगतान को कहा जाएगा। इसके बाद भी बिल भुगतान नहीं किया जाता तो कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं सोमवार को भूना रोड पर टीम चेकिंग कर अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई करेगी।

कल से नोटिस जारी करेंगे : एसडीओ

बकाया बिलों को लेकर विभाग ने सूची बना ली है। सोमवार से बकायादार उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। उसके बाद कनेक्शन काटने का अभियान शुरू किया जाएगा। सर्विस स्टेशन व ऐसे पानी कनेक्शन जोकि किसी के नाम से जारी नहीं है, उन्हें सोमवार से बंद करने का अभियान चलाया जाएगा। -आशीष गर्ग, एसडीओ, जनस्वास्थ्य विभाग।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें