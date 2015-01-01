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फेस्टिवल सीजन:150 से ज्यादा गाड़ियां और एक हजार दुपहिया वाहनों की बिक्री, धनतेरस पर व्यापार दोगुना होने की उम्मीद

फतेहाबाद4 घंटे पहले
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  • शहर मेंं बड़े वाहनों की आवाजाही पर कंट्रोल के लिए पुलिस ने लगाए बैरीकेड्स

फेस्टिवल सीजन के चलते गुरुवार को बाजार गुलजार रहा। लोग काफी संख्या में बाजारों में खरीददारी के लिए पहुंचे। धनतेरस पर्व के योग को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। जिसके चलते कुछ लोगों ने गुरुवार को भी वाहनों, सोने-चांदी के आभूषणों के अलावा अन्य सामान की खरीदारी की। हालांकि ज्योतिषों के मुताबिक धनतेरस का सही मुहूर्त शुक्रवार को है। इस दिन धनतेरस की पूजा की जाएगी।

ऑटो बाजार में 150 से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री हुई वहीं 30 से ज्यादा गाड़ियां दूसरे शहरों व राज्यों से भी मंगवाई हैं, जिनका फतेहाबाद में स्टॉक नहीं मिला। वहीं एक हजार बाइक व स्कूटी की बिक्री व बुकिंग हुई। गुरुवार को 4 करोड़ से ज्यादा का व्यापार हुआ। वहीं शुक्रवार को इससे दो गुना व्यापार होने की उम्मीद है। लॉकडाउन के चलते लंबे समय से मंदी का दंश झेल रहे व्यापारियों में अब कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है।

दीवाली से जुड़े त्यौहारों की शुरुआत हो गई। शहर के मुख्य बाजार जवाहर चौक, थाना रोड, डीएसपी रोड आदि बाजारों को सजाया गया है। दुकानदारों ने स्टालें लगाई हैं, जिस पर ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं। चार मरला कॉलोनी स्थित श्री श्याम ड्राई फ्रूटस शॉप के संचालक विकास मेहता ने बताया कि पर्व के चलते इस बार लोग ड्राई फ्रूट की खरीदारी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लोगों का मिठाइयों की तुलना में पैकेड ड्राई फ्रूटस व अन्य चीजों को खरीद रहे हैं।

चांदी के सिक्कों की डिमांड

धनतेरस के दिन सोने-चांदी के जेवरात और बर्तन खरीदने को लेकर लोग ज्यादा महत्व देते हैं। लोग शगुन के तौर पर चांदी की सिक्काें के अलावा लक्ष्मी, ज्योत आदि की डिमांड कर रहे हैं। शुक्रवार को इनकी काफी बिक्री होने की उम्मीद है। वहीं बर्तनों की दुकानों पर काफी भीड़ रहेगी। स्वर्णकार विनोद सोनी व संजय बंसल ने बताया धनतेरस को लेकर चांदी के बर्तन, सिक्कों व मूर्तियों की काफी डिमांड रहती है। कई लोगों ने पहले से ही चांदी की चीजों की बुकिंग करा रखी है। धनतेरस के दिन चांदी की चीजें खरीदना शुभ माना जाता है।

त्योहारी सीजन में लग्जरी कारों की बिक्री भी बढ़ी

आरबी फाइनेंस संचालक बलकार सिंह ने बताया कि पर्व के चलते गुरुवार को काफी गाड़ियों की बिक्री हुई है। लोग महंगी गाड़ियों की डिमांड कर रहे हैं। वहीं शुक्रवार को भी काफी बुकिंग है। अब ऑटो बाजार में रौनक आने लगी है।

बाजारों से पहले ही रोक दिए चार पहिया वाहन

त्यौहारी सीजन के चलते फतेहाबाद पुलिस ने बाजारों को आने वाले प्रत्येक मार्ग पर बैरीकेड्स लगाए हुए हैं। जिससे चार पहिया वाहनों को बाजार में जाने से राेका जा सके। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की टीमें बाइक पर बाजारों में गश्त लगाती देखी गई।

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