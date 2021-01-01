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मौसम:दिन में तेज धूप और सुबह-शाम बढ़ी ठंड, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से चार फरवरी को बदलेगा मौसम

फतेहाबाद7 घंटे पहले
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  • रविवार को 20.4 डिग्री अधिकतम और 1.5 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान, सुबह छाई रही हल्की धुंध

पिछले 4 दिनों से मौसम खुश्क रहने के चलते सुबह 9 बजे से ही तेज धूप रहने से दिन के समय में अब ठंड गायब होने लगी है। हालांकि न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री रहने के चलते सुबह के समय जहां धुंध छाई रहती है, वहीं शाम तथा रात को भी खूब ठंड रहती है। पिछले एक सप्ताह में अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री दर्ज किया गया।

पिछले 5 दिनों में ये रहा तापमान

तारीख अधिकतम न्यूनतम
27 जनवरी 19.6 3
28 जनवरी 19.4 0.5
29जनवरी 19 2
30 जनवरी 20 1.5
31 जनवरी 20.4 1.5
( नोट: तापमान डिग्री सेल्सियस में है)

ये करें किसान

फसलों का रोजाना निरीक्षण करें।

गेहूं की फसल में यूरिया खाद इसी सप्ताह तक पूरी कर दें।

क्योंकि धूप तेज निकल रही है तथा तापमान में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए फसलों में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।

किसी प्रकार की बीमारी दिखाई देने पर कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ले।

बदलते मौसम में यह रखें सावधानियां
दिन में धूप रहने के बाद सुबह व शाम खूब ठंड रहती है, ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों व बीमार व्यक्तियों का पूरा ध्यान रखें कि वे ठंड से बचे रहें। दिन में तेज धूप के समय बच्चों व बीमार व्यक्तियों को धूप में जरूर बैठाएं।

तेज धूप से सब्जियों को राहत, गेहूं के लिए बरसात जरूरी

पिछले 4 दिनों से दिन के समय में खिल रही तेज धूप से सब्जियों की फसल में राहत है। वहीं गेहूं की फसल के जरूरी है कि ठंड और लंबी चले। ऐसे में यदि बरसात होती है तो ही ठंड लंबी चलने के आसार हैं। हालांकि अगेती गेहूं की स्थिति ठीक है लेकिन पछेती गेहूं में तेज धूप निकलने तथा तापमान में बढ़ोतरी होने से बढ़वार कम हो पाएगी।

3 फरवरी तक खुश्क रहेगा मौसम: खिचड़

क्षेत्र में 3 फरवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा तथा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते 4 से मौसम में बदलाव संभव है। सप्ताह के अंत तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। -एमएल खिचड़, विभागाध्यक्ष, कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग, हकृवि

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