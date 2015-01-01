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मिलेगी राहत:मुख्य डंपिंग प्वाइंट पर कूड़ा डालने की जगह न होने की समस्या होगी दूर, सवा 3 करोड़ का दिया टेंडर

फतेहाबाद4 घंटे पहले
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नगर परिषद की कई सालों से बनी मुख्य डंपिंग प्वाइंट पर कूड़ा डालने की जगह न होने की समस्या अब जल्द दूर होगी। प्रशासन द्वारा एक कंपनी को लीगेसी वेस्ट टेंडर दे दिया गया है। टेंडर मिलने के बाद दिल्ली से कंपनी के सदस्य फतेहाबाद पहुंच गए हैं। वहीं कचरे के निपटान पर चर्चा कर रहे हैं। वहां से कूड़े को खत्म करने के लिए आधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी और कूड़े को खत्म करने का काम शुरू किया जाएगा।

इसके लिए सवा तीन करोड़ रुपये का टेंडर दिया गया है। कूड़े का खत्म करने के लिए मिट्‌टी व प्लास्टिक को अलग- अलग कर रिसाइकल किया जाएगा। वहीं खाद अलग से बनाई जाएगी। कूड़ा खत्म करने का कार्य टेंडर लेने वाली कंपनी को चार महीने में पूरा करना है यानि अप्रैल माह तक है।

नगर परिषद द्वारा बीघड़ रोड से भोड़िया रोड पर बने मुख्य डंपिंग प्वाइंट पर 2014 से कूड़ा डालना शुरू किया गया था। 7 सालों में यानि अब तक यहां 47 हजार टन कूड़ा डंपिंग प्वाइंट पर डाला जाता है। हर दिन शहर से 40 टन कूड़ा निकलता है। वहां पर जब कूड़ा डालने की जगह नहीं बची है।

एनजीटी चार बार कर चुकी नोटिस जारी

मुख्य डंपिंग प्वाइंट पर अत्यधिक कूड़े को लेकर एनजीटी चार बार नप को नोटिस जारी कर चुकी है जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि वह जमा कूड़े का खत्म करने का कार्य करें। इसके लिए लीगेसी वेस्ट टेंडर लगाने के लिए कहा था। अब लीगेसी वेस्ट टेंडर एक फर्म को जारी कर दिया गया है।

डंपिंग प्वाइंट पर कूड़े के निपटान को लेकर लीगेसी वेस्ट टेंडर एक फर्म को मिल गया है। संबंधित फर्म के कर्मचारी भी फतेहाबाद पहुंच गए है। मुख्य डंपिंग प्वाइंट से कूड़ा खत्म करने के लिए चार महीने का समय दिया गया है।-मुकेश शर्मा, सीएसआई, नगर परिषद।

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