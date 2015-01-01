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आक्रोश:कर्मियों ने शहर में किया रोष प्रदर्शन, लघु सचिवालय पहुंचकर कर्मियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा

फतेहाबाद3 घंटे पहले
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प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों को संबोधित करते कर्मचारी नेता।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी संघों के संयुक्त आह्वान पर 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेने को लेकर कर्मचारियों द्वारा शहर में रोष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी लघु सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले संयुक्त रूप से पटवार भवन में कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान मुंशीराम कंबोज, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला प्रधान भूप सिंह भड़ोलावाली, एंटक से वजीर सिंह, भवन अन्य निर्माण कामगार यूनियन से राजेश कुमार चौबारा, सीटू से मदन सिंह ने संयुक्त रूप से की।

कन्वेंशन का संचालन सकसं के जिला सचिव सुरजीत सिंह दुसाद ने किया। कन्वेंशन को स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य प्रधान सीएन भारती ने, भूप सिंह भड़ोलावाली व मुंशीराम कंबोज ने कहा कि एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन बहाली को बहाल किया जाए।

महंगाई भत्ते पर जनवरी 2020 से लगाई गई रोक व एलटीसी के बदले कैश वाउचर स्कीम जारी कर संघर्षों से हासिल इन दोनों सुविधा को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने पूंजीपतियों के हित में श्रम कानूनों को बदल रही है। कन्वेंशन के बाद जीटी रोड पर प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। सभा को सर्व कर्मचारी संघ के जिला सहसचिव कृष्ण नैन, सुभाष भूना, राजपाल मिताथल, गगनदीप कौर, ओमप्रकाश लोट, बेगराज, रजवंत, सुमेर आर्य, देवीलाल आदि ने भी संबोधित किया।

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