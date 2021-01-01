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चोरी की घटना:छत के रास्ते से दो दुकानों में घुसे चोर पहले मिठाई खाई, फिर ले गए नकदी

फतेहाबाद7 घंटे पहले
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रतिया चुंगी पर मेडिकल व मिठाई की दुकान में अज्ञात चोर घुस गए। चोर मेडिकल की दुकान से नकदी व कुछ दवाइयां चोरी कर ले गए। मेडिकल संचालक ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। शनिवार रात को अज्ञात चोर छत से आए और मेडिकल व मिठाई की दुकान में घुस गए। पहले चोरों ने मिठाई खाई।

अन्य कुछ वहां उन्हें कुछ मिला नहीं तो वह फिर भाटिया मेडिकल हाल में घुस गए। मेडिकल संचालक ने बताया कि दुकान के गल्ले से चोर करीब 10 हजार रुपये की नकदी ले गए। इसके साथ ही कुछ दवाइयां भी चोरी कर ले गए। मामले की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस की जांच में पाया कि चोर छत के रास्ते से दुकान में घुसे। छत के रास्ते पर एक लकड़ी को गेट लगा है, जिसे खोलकर अंदर गए।

विधायक की कोठी के सामने दुकान में चोरी

फतेहाबाद | भट्टू रोड पर विधायक दुड़ा राम की कोठी के सामने एक दुकान से अज्ञात नकदी व अन्य सामान चोरी कर ले गए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस को दी गई शिकायत में शिव नगर निवासी सुनील कुमार चावला ने बताया कि भट्टू रोड पर विधायक की कोठी के सामने ही उनकी ब्यूटी लोज की दुकान है। अज्ञात 29 जनवरी को उसकी दुकान में घुस कर एलईडी, ड्रायर मशीन व 3200 रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने शिकायत मिलते ही अज्ञात पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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