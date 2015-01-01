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लिंगानुपात:अक्टूबर तक 13906 बच्चों ने लिया जन्म 48 % बेटियां, प्रदेश में 7वें नंबर पर जिला

फतेहाबादएक घंटा पहले
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नागरिक अस्पताल में नवजात बच्ची के साथ परिजन।
  • सिरसा में सबसे अधिक तो झज्जर, चरखी दादरी में सबसे कम

साल 2020 के बीते 10 महीनों में जिले में 13 हजार 906 बच्चों ने जन्म लिया है। इनमें से 48 फीसदी यानि 6679 बेटियां हैं। बेटियों की संख्या अधिक होने के चलते जन्म दर में जिला प्रदेश में 7वें नंबर पर रहा है। सबसे अधिक 8319 बेटियां पैदा होने पर सिरसा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। सिरसा जिले की जन्म दर अब प्रदेश में सबसे अधिक एक हजार लड़कों के पीछे 947 बेटियां है।

इसके अलावा 946 जन्म दर के साथ पानीपत दूसरे, 937 के साथ कुरूक्षेत्र तीसरे, 934 जन्म दर होने पर सोनीपत तीसरे, 933 के साथ पंचकूला व नूंह चौथे व पांचवें स्थान पर रहे हैं। वहीं बीते 10 महीनों में झज्जर, चरखी दादरी व करनाल में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जन्म दर काफी कम रही है। झज्जर जिले में एक हजार लड़कों के पीछे 880, चरखीदादरी में 885 तथा करनाल में 898 बेटियों ने जन्म लिया है।

वहीं अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो बीते 10 महीनों में प्रदेश में कुल 4 लाख 34 हजार 286 बच्चों को जन्म हुआ है जिनमें 2 लाख 26 हजार 359 बेटे तथा 2 लाख 7 हजार 927 बेटियां हैं। बीते 10 महीनों में प्रदेश की जन्म दर 919 रही है।

हजार बेटों के पीछे 924 बेटियों ने जन्म लिया

जन्म दर में पिछले 10 महीनों में जिला प्रदेश में 7वें नंबर पर रहा है। जिले में 1 हजार बेटों के पीछे 924 बेटियों ने जन्म लिया है। जिले में इस साल 6679 बेटियां पैदा हुई हैं। डॉ. हनुमान, डिप्टी सीएमओ।

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