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वैक्सीनेशन:आज बाकी बचे स्वास्थ्य कर्मी होंगे कवर, कल से रतिया फतेहाबाद व टोहाना में राजस्व कर्मियों को लगेगा टीका

फतेहाबाद2 घंटे पहले
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  • 4957 स्वास्थ्य कर्मियों में से अब तक 3778 को कोरोना से बचाव का टीका लगाया, नप व नपा ने भेजी 400 कर्मियों की सूची

पल्स पोलियो अभियान के चलते रुका कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य आज से फिर शुरू होगा। बुधवार को अन्य टीकाकरण कार्यक्रम होने के चलते स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन सेशन आयोजित नहीं किए थे, इसलिए आज से एक बार फिर लाभार्थियों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाएगा।

वीरवार को बाकी बचे हुए 1179 लाभार्थियों को टीका लगवाने का मैसेज भेजा गया है, इसके बाद वीरवार से जिले में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। दूसरे चरण में शुक्रवार को राजस्व विभाग के कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद पुलिसकर्मियों व बाद में नगर परिषद व नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी।

यहां बता दें कि जिले में प्रथम चरण के लिए पंजीकृत किए गए कुल 4957 स्वास्थ्यकर्मियों में से अब तक 3778 लाभार्थियों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। कोरोना से बचाव का टीका लगवाने वाले लाभार्थियों को किसी भी प्रकार के गंभीर साइड इफेक्ट नहीं आने के चलते विभाग ने अब वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू करने का निर्णय लिया है।

दूसरे चरण में उपमंडल स्तर पर ही होगा टीकाकरण

प्रथम चरण में स्वास्थ्य विभाग ने सभी जीएच, सीएचसी व पीएचसी लेवल पर वैक्सीनेशन सेशन आयोजित किए थे। लेकिन दूसरे चरण में उपमंडल स्तर यानि रतिया, टोहाना व फतेहाबाद में ही लगाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो ही सीएचसी लेवल पर सेशन आयोजित किए जाएंगे।

दो रिमांइडर के बाद मिली नप के कर्मियों की सूची

दूसरे चरण के लिए राजस्व, पुलिस व नगर परिषद तथा नगर पालिकाओं से उनके कर्मचारियों की सूची मांगी थी। राजस्व व पुलिस विभाग ने तय समय पर सूची विभाग को भेज दी लेकिन नगर परिषद व नगर पालिकाओं ने 2 बार रिमांइडर देने के बाद 400 कर्मचारियों की सूची स्वास्थ्य विभाग को भेजी है।

प्रथम चरण का 76.21 फीसदी काम पूरा

जिले में प्रथम चरण में 4957 स्वास्थ्य कर्मियों को लाभार्थी बनाया गया था। इनमें से 3778 लाभार्थियों को टीका लगाकर विभाग ने 76.21 फीसदी कार्य पूरा कर लिया है। बाकी बचे लाभार्थियों में नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी तथा कुछ आंगनबाड़ी व आशा वर्कर बाकी हैं जिन्हें अभी टीका लगाया जाना है।

आज क्रिएट करेंगे सेशन: सुनीता

^प्रथम चरण का 76.21 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। बचे हुए कर्मचारियों से आज टीका लगवाने की अपील की है। दूसरे चरण में राजस्व विभाग के कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा जिनके सेशन आज क्रिएट किए जाएंगे।'' -सुनीता, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी।

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