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कार्रवाई:ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग के आगे से स्टाल हटवाईं

फतेहाबादएक घंटा पहले
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ट्रैफिक पुलिस द्वारा थाना रोड पर पार्किंग के बाहर स्टाल लगाने वालों को अपनी-अपनी स्टाॅल हटाने के आदेश दिए। ट्रैफिक पुलिस के सख्त आदेशों के बाद गुरुवार को स्टाॅल नहीं लगी। ट्रैफिक एसएचओ विक्रम सिंह ने बताया कि पार्किंग के बाहर लगी स्टाॅलों व अन्य बाजार में रखे बोर्ड के कारण जाम की समस्या बनी रहती है। पार्किंग के बाहर लगी स्टालों को हटवाया गया है।

अगर इसके बाद भी कोई नहीं मानता है तो अगली कार्रवाई नगर परिषद के साथ मिलकर अमल में लाई जाएगी। पार्किंग के बाहर कोई स्टाॅल नहीं लगवा सकता है। नगर परिषद के नियमों की माने तो ठेकेदार को टेंडर देने के दौरान यह शर्तें होती है कि मल्टीपर्पज पार्किंग के बाहर कोई भी स्टाॅल नहीं लगेगी, लेकिन इसके बाद भी स्टाॅल लग रही है।

पार्किंग ठेकेदार को मल्टीपर्पज पार्किंग के बाहर स्टाॅल लगने बारे नोटिस जारी किया जाएगा। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। -जितेंद्र कुमार, ईओ, नप।

जनस्वास्थ्य विभाग ने काटे 6 कनेक्शन

जनस्वास्थ्य विभाग ने बकाया बिलों में 25 प्रतिशत छूट तथा बिना किसी खर्चे के पानी सीवरेज के नए कनेक्शन, योजना की समयावधि पूरी होते ही बकायादारों के कनेक्शन काटने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार ने उक्त योजना का लाभ लेने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया था। अब चूंकि वह समयावधि समाप्त हो चुकी है इसलिए विभाग ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने सरकार द्वारा बकाया बिलों को एकमुश्त भरने पर बिलों में 25 प्रतिशत की छूट तथा बिना किसी खर्चे के पानी व सीवरेज के नए कनेक्शन देने की योजना के तहत उपभोक्ताओं को घर घर जाकर सूचित किया।

जिसका उपभोक्ताओं ने भी खूब लाभ उठाया। जिसके चलते विभाग ने भी उपभोक्ताओं से बकाया बिलों के करीब साढ़े 47 लाख रुपये वसूल किए। इसके अलावा विभाग के कर्मचारियों ने करीब 900 कनेक्शनों को चालू किया। विभाग अब करीब 4 लाख रुपये वसूल करने पर जोर दे रहा है। इस दौरान पांच छह उपभोक्ताओं ने बकाया बिल भरने में आनाकानी की तो विभाग ने उनके कनेक्शन ही काट दिए। विभाग ने करीब 300 बकायादारों से करीब 4 लाख रुपये वसूलने हैं। जिसके लिए विभाग के कर्मचारी जुटे हुए हैं।

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