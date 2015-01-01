मेहमानों के घर पर अचानक आने से सुखद वातावरण बना रहेगा। बच्चों की प्रगति शैक्षणिक क्षेत्र में हो सकती है। करीबी दोस्त या रिश्तेदार द्वारा आपको सरकारी काम में मदद मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णय लेने के लिए अभी सही वक्त है।\r\n\r\n
करियर : नौकरी करने वालों का तबादला मनचाही जगह हो सकता है।\r\n\r\n
लव : पति-पत्नी में मधुर संबंध बने रहने की वजह से परिवार भी आनंदित रहेगा।\r\n\r\n
हेल्थ : खून संबंधित बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर की सलाह लें।",luckyColor:"नीला",luckyNumber:"3"}},rashiYearly:null,recentlyVisitedRashiType:"today",numerologyToday:null,numerologyYearly:null},governance:{privacyPolicy:null,termsAndService:null,rss:null,cookiePolicy:null,advertise:null,mahindraxuv:null,contactUs:null},common:{loadingState:{loadingState:"complete"},show404Page:!1,hasAdBlock:!1,errorMessage:null,hasAcceptedPolicy:!1,refreshAdUnits:{},remoteConfig:{ipl:{calendarFileId:"calendar_new_",folderPath:"cricket/ipl/hindi/",seriesId:"3978",standingFileId:"standing_3978_",isMobileIPLWidgetEnabled:!0},elections:{bihar:{tableText:null,countingType:"detailView",countingDayViewEnabled:!1,countingStarted:!1,refreshDuration:15e3,kycRefreshDuration:15e3,statusText:"ℹ️ 2015 में राजद 80, जदयू 71, भाजपा 53, कांग्रेस 27, भाकपा (माले) 3, लोजपा-रालोसपा 2-2, हम 1 और निर्दलियों ने 4 सीट जीती थी।",isMobileTallyWidgetEnabled:!1},mp:{tableText:null,countingType:"detailView",countingDayViewEnabled:!1,countingStarted:!1,refreshDuration:15e3,kycRefreshDuration:15e3,statusText:"ℹ️ दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह के इस्तीफे के कारण एक सीट खाली है।"}}},navigationStackLength:0},widgets:{standings:null,matchStats:null,extendedStats:null,schedulePage:null,iplListing:null,listingData:null,electionHomeLinks:null,electionDates:null,electionKycData:null,electionCountingData:null,constituencyDetail:null,candidateDetail:null,advertRemoteConfig:null}}