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मंडे पॉजिटिव:घर बैठे ही एसएससी और रेलवे की कोचिंग ले सकेंगे युवा, ग्रेड अप एप लांच

फतेहाबाद3 घंटे पहले
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फतेहाबाद। चयनित युवाओं को फोन करके जानकारी देते सक्षम युवा।
  • प्रदेश भर के 50 हजार युवाओं काे किया शामिल, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत युवाओं को भेजा लिंक
  • जिले के 2300 युवाओं का हुअा चयन, कोरोना काल में घर पर रहेंगे सुरक्षित

कोरोना काल के चलते लंबे समय से स्कूल, कॉलेजों के अलावा कोचिंग सेंटर की सेवाएं बाधित चल रही हैं। ऐसे में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग समेत विभिन्न परीक्षाओं को लेकर कोचिंग को लेकर युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ग्रेड अप एप लांच की है। जिसके जरिए रोजगार कार्यालय में पंजीकृत युवा सरकार की ओर से जारी वाउचर की मदद से अपने जरूरत के हिसाब से ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। इस योजना के तहत प्रदेश के 50 हजार युवाओं का चयन किया है। इनमें जिले भर से करीब 2300 युवा शामिल हैं। रोजगार विभाग की ओर से चयनित युवाओं को इस एप के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

18 महीने के लिए फ्री होगी कोचिंग

हरियाणा सरकार ने हाल ही में ग्रेड अप एप लांच की है। जिसमें नौकरी से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं की कोचिंग दी जाएगी। प्रदेश भर में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत युवाओं को विभाग की ओर से एक लिंक मोबाइल पर मैसेज किया गया है। इस लिंक पर जाने के बाद एप को डाउनलोड किया जाता है। जिससे इच्छुक युवा अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसमें मोबाइल नंबर डालने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद मुख्यालय की ओर से तीन वाउचर कोड भेजे जाते हैं, जिसके जरिए युवा जिस विषय व परीक्षा की कोचिंग के लिए सलेक्शन करेगा, उसे ऑनलाइन कोचिंग मिल जाएगी। इस योजना के तहत युवाओं को 18 महीने तक फ्री कोचिंग मिलेगी।

लिंक मैसेज के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं एप का प्रयोग

रोजगार विभाग की ओर पंजीकृत युवाओं को इस एप व ऑनलाइन कोचिंग से संबंधित लिंक मैसेज किया गया। जिसके बाद लिंक को ओपन कर कोचिंग लेने के इच्छुक युवाओं ने एप डाउनलोड की। जिसके चलते प्रदेश के 50 हजार युवाओं का चयन किया गया है। इसमें जिले के 2300 युवा शामिल हैं। अब इन युवाओं को रोजगार विभाग कार्यालय में कार्यरत सक्षम युवाओं के माध्यम से एप का प्रयोग कर ऑनलाइन कोचिंग लेने बारे जागरूक किया जा रहा है।

हर महीने मॉक टेस्ट देना जरूरी

योजना के तहत जो युवा एप का प्रयोग कर कोचिंग लेता है, उसे हर महीने होने वाले मॉक टेस्ट में भाग लेना जरूरी होगा। यह टेस्ट ऑनलाइन ही होगा। मॉक टेस्ट को अनिवार्य इसलिए किया गया है कि युवा वर्ग कुछ समय तक कोचिंग लेने के बाद उसका प्रयोग बंद न कर दे। कोचिंग लेते रहने से युवाओं की नॉलेज बढ़ती रहेगी व जब टेस्ट व भर्तियां खुलेंगी तो वह अपनी परीक्षा अच्छे से दे सकें। सरकार की ओर से फिलहाल एसएससी, रेलवे व बैकिंग कोचिंग की सुविधा दी गई है, युवाओं की डिमांड व समय के साथ इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। जिससे हर वर्ग व विषय के युवाओं को कोचिंग मिल सके।

युवाओं काे ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलेगी : रोजगार अधिकारी

हरियाणा सरकार की ओर से युवा वर्ग के लिए नौकरी से संबंधित परीक्षाओं के मकसद से ऑनलाइन कोचिंग का प्लेटफार्म तैयार किया है। युवा ग्रेड अप एप को डाउनलोड कर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने प्रदेश के 50 हजार युवाओं का चयन किया है। जिनका चयन हुआ है, उन्हें फोन करके भी जानकारी दी जा रही है।'' नृपेंद्र सिंह, जिला रोजगार अधिकारी, फतेहाबाद।

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