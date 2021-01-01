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पुलिस की कार्रवाई:नरेंद्र भयाना और पंघाल के बाद अब कारोबारी सुनील जैन व उसके दो बेटों पर एफआईआर दर्ज

हांसी3 घंटे पहले
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  • मेम के बाग में अवैध कॉलोनी काटने के मामले में दूसरे दिन भी कार्रवाई

ऐतिहासिक मेम के बाग की जमीन पर प्लाट काटने में डीटीपी का शिकंजा कसता जा रहा है। नए घटनाक्रम में पुलिस ने कांग्रेस नेता ओम प्रकाश पंघाल के हिस्सेदार रहे सुनील जैन और उनके दो बेटों आकाश और रविंद्र पर मामला दर्ज किया है। मामला डीटीपी जेपी खासा की शिकायत पर दर्ज किया गया है। जैन और उनके बेटों पर भी हरियाणा डिवेलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जैन और उनके बेटों पर आरोप है कि उन्होंने अनधिकृत कॉलोनी को बिक्री कार्यों के माध्यम से भूमि को टुकड़ों में विभाजित किया है और बिना किसी लाइसेंस प्राप्त किए कॉलोनी का सीमांकन किया है। लाइसेंस शुल्क अन्य शुल्कों का भुगतान नहीं करने के कारण राज्य का नुकसान हुआ है। इसके अलावा यहां धर्म कांटा कार्यालय का निर्माण किया। दरअसल इस जमीन पर सुनील जैन का 5500 गज का प्लाट है। 867-867 गज के दो प्लाट उन्होंने अपने बेटों के नाम कर दिए। जैन के अनुसार 2011 से वह प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। उन्हें विभाग की तरफ से नोटिस मिले। उन्होंने नोटिस के जवाब दिए और उनके बेटे रविंद्र ने अपने हिस्से से चार प्लॉट बेच दिए। पूरी प्रक्रिया बिना किसी नियम का उल्लंघन किए की गई। बाग में प्लॉट खरीदने के लिए 2007 में एग्रीमेंट हुआ और 2011 में मेच्योर हुआ। उन्होंने दावा किया कि एक हजार मीटर से अधिक में प्लॉटिंग की जा सकती है।

बहरहाल, पुलिस ने डीटीपी की शिकायत पर जैन और उनके दो बेटों के खिलाफ हरियाणा डिवेलपमेंट एंड रेग्यूलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 की धारा 3, 7(1) और 7 (2) के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि एक दिन पहले ही विधायक विनोद भयाना के भाई नरेंद्र भयाना और कांग्रेस नेता ओम प्रकाश पंघाल सहित 5 पर मामला दर्ज किया था। नियमों के उल्लंघन के आरोप में अब दूसरी एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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