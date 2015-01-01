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स्वदेशी रोशनी:मुरादाबाद, फिरोजाबाद और अलीगढ़ से आ रहीं झूमर और लड़ियां, इंडियन लाइट्स की मार्केट में 60% का उछाल

हांसीएक घंटा पहले
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हर कोई चाहता है कि दीवाली पर उसका घर जगमगाता हुआ सबसे खूबसूरत दिखे। इसलिए घरों की सफाई का काम खत्म होते ही सजावट की शॉपिंग शुरू हो जाती है। जिसमें एक हफ्ता पहले से ही तरह-तरह लाइटिंग वाली लड़ियां, लैंप, वॉल लाइट और झालर खरीदने के लिए बाजार में ग्राहकों का तांता लगता है। दरअसल, चाइना से आयात और निर्यात पर रोक लगने के बाद इंडियन लाइटिंग आइटम्स का चलन फिर से लौटता नजर आ रहा है। जिसके चलते इंडियन लाइट्स की मार्केट में 60% का उछाल आया है। दुकानदारों ने बताया की इस बार सारा माल दिल्ली और रुड़की से आ रहा है। साथ ही कस्टमर भी स्वदेशी आइटम्स की ही डिमांड कर रहे हैं।

बंटा, डायमंड और फ्रोस्टेड लड़ी का ज्यादा क्रेज

बिश्नोई मंदिर मार्केट स्थित एक इलेक्ट्रिक शॉप के ऑनर दीपक ने बताया की दुकानों पर पहुंचने वाले 70% ग्राहक न सिर्फ इंडियन आइटम्स की डिमांड कर रहे हैं बल्कि उनकी कारीगरी को लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिश्नोई मंदिर मार्केट में शॉपिंग करने पहुंचे ग्राहक नवीन खन्ना ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हमें इसी लोकल ने बचाया है। हमें अपने देश की ताकत को पहचानना चाहिए और वोकल फॉर लोकल होना चाहिए।

साथ ही एक कस्टमर बबीता ने कहा कि इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना योगदान दें और पूरी एहतियात के साथ शॉपिंग करें। बिश्नोई मंदिर मार्केट स्थित एक शॉप के ऑनर कृष्ण लाल रहेजा ने बताया कि मार्केट में इस वक्त तीन तरह की इंडियन लड़ियां सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। जिसमें बंटा लड़ी, डायमंड बल्ब लड़ी, और फ्रॉस्टेड लड़ी सबसे खास है। जिसकी लंबाई के हिसाब से 120 से 250 रुपये तक है। साथ ही उन्होंने बताया कि लोग मूविंग और रोटेटिंग लाइट्स भी लेना पसंद कर रहे हैं।

रूफ डेकॉर में ऑल मेटेलिक व ग्लास मेड झूमर बने पहली पसंद

कैम्प चौक स्थित एक झूमर विक्रेता विशाल अग्रवाल ने बताया कि रूफ डेकॉर में लोग ऑल मेटेलिक और ग्लास मेड झूमर पसंद कर रहे हैं। साथ ही चाइनीस आइटम्स की सप्लाई ना होने की वजह से मुरादाबाद फिरोजाबाद और अलीगढ़ से झूमर मार्केट में आ रहे हैं। लोग इन झूमरों की कारीगरी को काफी पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही म्यूजिकल जुमार, मल्टीलइटिंग झूमर, रोटेटिंग झूमर की डिमांड में भी लिफ्ट है।

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