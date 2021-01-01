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किसान आंदोलन का प्रबंधन:कमेटियां संभाल रहीं कमान, घर-घर से चंदा कलेक्शन, हर गांव से रोजाना टोल और दिल्ली बॉर्डर कूच कर रहे किसान

हांसी3 घंटे पहले
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हांसी. सिसाय से कंडेला रैली के लिए बस में रवाना होते किसान। - Dainik Bhaskar
हांसी. सिसाय से कंडेला रैली के लिए बस में रवाना होते किसान।
  • हर गांव की अपनी कमेटी, युवा और बुजुर्गों की अलग-अलग जिम्मेदारियां, रोटेशनवाइज ड्यूटी
  • चौपालों में टॉकिंग प्वॉइंट : इंटरनेट पर बने ग्रुपों से लेकर गांवों में नुक्कड़ बैठकों में भी किसान आंदोलन की बातें

कृषि कानूनों के विरोध में सवा 2 महीनों से किसान आंदोलन जारी है। आंदोलन गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच चुका है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े हैं। गांव के पंचायत घरों से लेकर दिल्ली बाॅर्डर तक किसान आवाज उठा रहे हैं। गांव में इन दिनों सबसे बड़ा टॉकिंग प्वाइंट किसान आंदोलन बना हुआ है।

दैनिक भास्कर के पांच रिपोर्टर्स ने बुधवार को जिले के 12 बड़े गांव से ग्राउंड रिपोर्ट की। अग्राेहा, सुलखनी, बरवाला, उकलाना और बालसमंद, हांसी क्षेत्र के ग्रामीणाें से बातचीत की। अलग-अलग गांवाें में कहीं किसान पंचायत कर आगामी रणनीति बना रहे थे ताे कहीं युवा वर्ग दूध, सब्जी और खाने पीने के सामान काे एकत्रित कर टाेल नाकाें व दिल्ली बाॅर्डर पर पहुंचाने के लिए लगे थे।

गांव से रोज ट्रैक्टर व वाहन दिल्ली या टोल नाकों के लिए पहुंच रहा है। घर-घर से चंदा जुटाया जा रहा है। कमेटियां चंदे की उगाही और आंदोलन में भागीदारों का पूरा लेखा-जोखा रख रही हैं। मांग है कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी को लेकर कानून बने। -हांसी से मनोज भयाना/ बरवाला से विजय भारती/ नारनौंद से लालबीर गौतम/ सुलखनी से रमेश सांगा, अग्राेहा से सत्यवान लाेहचब, उकलाना अाैर बालसमंद से माेहन सरसाना की रिपाेर्ट....

सुलखनी: घिराय में रोज होता है चंदा इकट्ठा, राेज 6 क्विंटल दूध भेजते हैं

घिराय से रोज 6 क्विंटल दूध आंदाेलनरत किसानाें के लिए भेजा जाता है। प्रति एकड़ 100 का चंदा जुटाया जा रहा है। ग्रामीणों ने 15 सदस्यों की कमेटी बनाई है। कमेटी के प्रधान देवी राम सोनी के मुताबिक जबरदस्ती कर चंदा नहीं लिया जा रहा। लोग मर्जी मुताबिक दे रहे हैं। गांव से हर रोज 20 व्यक्ति आंदोलन में शामिल हाेते हैं।

वहीं डाटा गांव में प्रति एकड़ 50 रुपए और 100 रुपए कुढ़ी के हिसाब से चंदा लिया जा रहा है। वहीं रोज 100 लीटर दूध 200 लीटर लस्सी गांव से आंदोलन में जा रही है। बारी-बारी 10 व्यक्ति गांव से रोज आंदोलन में शामिल होने जाते हैं। ग्रामीण 5 लाख का चंदा जुटा चुके हैं।

उकलाना: खाने-पीने की सामग्री जुटाने में उकलाना क्षेत्र के ग्रामीण रहते हैं आगे

किसान आंदाेलन काे प्राेत्साहित करने के लिए उकलाना क्षेत्र के ग्रामीण आगे आ रहे हैं। चमारखेड़ा पहुंचे संवाददाता ने ग्रामीणों से बातचीत में पाया कि किसान आंदोलन के लिए प्रति एकड़ 200 रुपए का चंदा इकट्ठा किया जा रहा है।

इकट्ठी की गई राशि दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में सहयोग के रूप में खर्च की जाएगी। इसके अलावा बिठमड़ा के ग्रामीणों की ओर से आंदोलन स्थल के लिए शुरुआती दौर से ही दूध और अन्य सामग्री भेजी जा रही है। गांव के किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरना स्थल पर डटे हुए हैं।

सबसे बड़े गांव सिसाय के लोग फूंक रहे आंदोलन में जान, पहले ~100 प्रति एकड़ चंदा एकत्रित, अब डबल

सिसाय कालीरामण और सिसाय बोलान। दो गांवों का समूह, जिसे सिसाय के नाम से जाना जाता है। प्रदेश का सबसे बड़ा गांव। दोनों गांवों को मिलाकर अब बेशक नगर पालिका बना दिया गया है, लेकिन पहचान अभी तक गांव के रूप में है। किसान आंदोलन में दोनों गांवों के लोग जान फूंक रहे हैं। संजीवनी बने हैं। किसान आंदोलन की शुरुआत नवंबर में हो गई थी।

सिसाय के लोगों ने पहले आंदोलन को देखा, समझा और आपस में विचार किया। इसके बाद आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलनरत किसानों के समर्थन में 6 दिसंबर को दिल्ली बॉर्डर पर बहादुरगढ़ के पास कसार के नजदीक डेरा डाला। तंबू लगाए और किसानों के लिए लंगर शुरू किया।

लंगर अभी तक चल रहा है और रोजाना गांव से तीन सौ लीटर दूध, पांच सौ लीटर लस्सी, सब्जियां और आटा कैंटर से भेजा जाता है। कैंटर तीन हजार रुपए रोजाना के किराए पर लिया गया है। जब तक आंदोलन चलेगा, कैंटर खाद्य सामग्री पहुंचाता रहेगा। कैंटर के अलावा रोजाना ट्रैक्टर बॉर्डर पर आते और जाते हैं।

26 जनवरी के मार्च लिए 150 ट्रैक्टर दिल्ली गए। हर ट्रैक्टर में 3 हजार रुपए का डीजल डलवाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि खर्च कौन वहन कर रहा है। खर्च कोई एक व्यक्ति या संस्था नहीं, बल्कि पूरा गांव दे रहा है, चंदे के रूप में। किसान आंदोलन को समर्थन और मजबूती प्रदान करने के लिए पहले तय किया गया कि किसानों से प्रति एकड़ 1 सौ रुपए चंदे के रूप में लिया जाएगा। चंदा ले लिया गया।

किसान आंदोलन लंबा खिंचा तो पैसे की कमी पड़ गई। अब 2 सौ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से फिर से किसानों से चंदा लिया गया है। गांव के सरकारी कर्मचारी मर्जी से पैसा दे रहे हैं। भास्कर रिपोर्टर बुधवार को गांव पहुंचा तो पता चला कि 5 बसों में सवार होकर किसान कंडेला जा रहे हैं। कुछ किसान प्राइवेट वाहनों से भी रैली के लिए रवाना हो रहे थे। पूर्व सरपंच अजीत कालीरामण ने कहा कि किसी को कोई न्याेता नहीं। सभी अपनी मर्जी से जा रहे हैं।

प्रतिदिन 50-60 टैक्टर दिल्ली आते जाते हैं

पूर्व सरपंच और रिटायर्ड प्रिंसिपल बलबीर सिहाग ने बताया कि दिल्ली जाने वालों की संख्या अधिक रहती है। रोजाना 50-60 ट्रैक्टर आते-जाते हैं। गांव की आबादी 20 हजार के अधिक है और 800 से 900 तक ट्रैक्टर हैं। किसान आंदोलन में जाने के लिए कोई ट्रैक्टर मालिक इनकार नहीं करता।

दिल्ली बॉर्डर पर आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर स्थाई तौर पर खड़े किए गए हैं। कंडेला जाने वालों में शामिल प्रदीप सिहाग बोले कि यह हक की लड़ाई है। अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूर्व सरपंच रणधीर सिंह, पूर्व सरपंच राजेश, हरके राम, प्रेम, ईश्वर सहित कई लोग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आंदोलन में महिलाओं की भी अच्छी-खासी भागीदारी है। 7 बार बसों में सवार होकर महिलाएं दिल्ली बॉर्डर पर जा चुकी हैं। प्रदीप सिहाग बोले-लड़ाई जीतनी है। पैसे और जोश में कोई कमी नहीं।

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