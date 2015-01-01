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मांग:अति पिछड़ा वर्ग को पंचायतों में 8 नहीं 16 प्रतिशत आरक्षण दे सरकार : योगी

हांसीएक घंटा पहले
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ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव व केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड हरियाणा के पूर्व चेयरमैन योगेंद्र योगी ने कहा सरकार द्वारा विधानसभा में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण पंचायतों में करने के लिए धन्यवाद है, लेकिन प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग की 72 जातियां राजनैतिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई हैं।

आजादी के 73 साल बाद भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में जानवरों और मवेशियों की जनगणना हो गई, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं हुई। उन्होंने सरकार से विधानसभा में जातिगत जनगणना के लिए प्रस्ताव लाने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने, हाथ का काम करने वालों के लिए 5 लाख से 10 लाख तक के लोन सरकार गारंटी पर दिलाने तथा कामगारों का हेल्थ बीमा कराने की मांग की है।

महिलाएं ईको फ्रेंडली दीए बना खुद को बना रहीं आत्मनिर्भर

काेविड-19 के कारण इन दिनों बाजार मंदी झेल रहा है, ऐसे में इस मंदी के दौर से निकलने का सबसे सफल रास्ता कि हम स्वदेशी अपनाएं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। इसी वजह से पीएम मोदी भी बार बार स्वदेशी अपनाने का आह्वान कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्वयं सहायता समूह की 100 महिलाओं ने मिलकर दिवाली स्पेशल हैम्पर तैयार किया है। इस हैम्पर में स्वदेशी दीयों के साथ ईको-फ्रेंडली गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, 6 तरह के मसालाें के पैकेट, एक सैनेटाइजर, एक मास्क और एक डिशवॉश को शामिल किया गया है।

इस स्पेशल हैम्पर काे लोकल फॉर वोकल के तर्ज पर तैयार किया गया है। इस हैम्पर को तैयार करने का आइडिया जीजेयू के स्टूडेंट्स की ओर से चलाई जा रही किसान कैंटीन ग्रुप की ओर से दिया गया। लघु सचिवालय स्थित हुनर बूथ में भी महिलाओं द्वारा बनाए गए इस हैम्पर को ब्रिकी के लिए रखा गया है। स्वयं सहायता समूह की प्रधान सुमन पायल ने कहा कि इस तरह के प्रोजेक्ट से लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल के प्रति अवेयर किया जा सकता है। दीवाली तक इन महिलाओं ने 1 हजार दीयों के हैम्पर बनाने का टारगेट बनाया है।

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