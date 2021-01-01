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दुष्कर्म:नाबालिग को अगवा कर कुकर्म करने के आरोप में एक गिरफ्तार

हांसीएक घंटा पहले
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डीएसपी विनोद शंकर ने एक किशोर के साथ कुकर्म करने के आरोपी फतेहाबाद के सूलीखेड़ा निवासी प्रदीप को गिरफ्तार किया है। प्रदीप ने अपने एक साथी के साथ मिलकर किशोर से कुकर्म किया था। प्रदीप और उसके साथी पर आरोप है कि वह किशोर का अपहरण करके ट्रक में बिठाकर ले गए और उसके साथ कुकर्म किया।

घर लौटने के बाद किशोर ने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। किशोर ने कुकर्म के अलावा उसे जातिसूचक गालियां देने के आरोप भी लगाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। मामले में डीएसपी ने आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले में दूसरे आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

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